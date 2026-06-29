5 أشياء لا يجب تناولها مع الحليب

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الوكيل الإخباري- كشف تقرير صحي أن الحليب قد يقلل من امتصاص بعض الأدوية والمكملات الغذائية بسبب احتوائه على الكالسيوم وبروتين الكازين، ما يؤثر على فعاليتها. اضافة اعلان





ومن أبرز المتأثرين مكملات الحديد والزنك والمغنيسيوم، إضافة إلى دواء الغدة الدرقية ليفوثيروكسين، وبعض المضادات الحيوية وأدوية القلب والضغط.



وينصح الخبراء بتناول الأدوية مع الماء فقط، وتجنب الحليب ومشتقاته قبل الجرعات وبعدها بساعتين إلى أربع ساعات لضمان فعالية العلاج.





