 
الخميس 2024-08-01 02:49 م
 
 

5 أطعمة تسبب تهيج جرثومة المعدة‎

جرثومة المعدة
جرثومة المعدة




 

الخميس، 01-08-2024 02:39 م

 الوكيل الإخباري - جرثومة المعدة هى بكتيريا تصيب بطانة المعدة، وتسبب التهابات مزمنة يمكن أن تؤدي إلى تقرحات في المعدة والأمعاء، حيث إن الأشخاص المصابين بهذه الجرثومة يجب أن يكونوا حذرين في اختيار الأطعمة التي يتناولونها، لأن بعض الأطعمة يمكن أن تزيد من تهيج المعدة وتفاقم الأعراض.


في التقرير التالي، نستعرض أبرز الأطعمة التي يجب تجنبها إذا كنت تعاني من جرثومة المعدة:


أطعمة تسبب تهيج جرثومة المعدة
1- الأطعمة الحارة
تحتوي هذه الأطعمة على الفلفل والتوابل الحارة ، والتي يمكن يمكن أن تسبب تهيج المعدة وزيادة الالتهابات، فهى تزيد من إنتاج الحمض في المعدة، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض، مثل الحرقان والألم.


2- الأطعمة الدهنية والمقلية
تستغرق الأطعمة الدهنية والمقلية وقتًا أطول للهضم، مما يمكن أن يزيد من إجهاد المعدة، فالزيوت الغنية بالدهون المشبعة يمكن أن تزيد من التهابات المعدة وتؤدي إلى شعور بالثقل وعدم الراحة.


3- المشروبات الغازية والكافيين
تحتوي المشروبات الغازية على نسبة عالية من الأحماض التي يمكن أن تزيد من تهيج بطانة المعدة، فالكافيين الموجود في القهوة والشاي يمكن أن يزيد من إنتاج الحمض في المعدة ويؤدي إلى تفاقم الأعراض.


4- الأطعمة الحمضية
الأطعمة الحمضية، مثل الليمون، البرتقال، والجريب فروت، بالإضافة إلى الطماطم ومنتجاتها، مثل الصلصات، والعصائر، يمكن أن تسبب تهيج المعدة وزيادة الحموضة.


5- الشوكولاتة والحلويات
تحتوي الشوكولاتة على الكافيين والمواد الدهنية التي يمكن أن تزيد من حموضة المعدة، كما أن الحلويات يمكن أن تساهم في نمو البكتيريا الضارة في المعدة وتزيد من الالتهابات.

 

الكونسلتو

 

gnews

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