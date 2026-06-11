5 أعشاب طبيعية تساعد على النوم وتحسن جودته

08:26 م

الوكيل الإخباري- تشير بعض الدراسات إلى أن عدداً من الأعشاب الطبيعية قد يساهم في الاسترخاء وتحسين جودة النوم، من خلال تأثيرها في تهدئة الجهاز العصبي ودعم الشعور بالراحة قبل النوم. اضافة اعلان





الناردين

يُستخدم الناردين منذ قرون للمساعدة في تخفيف الأرق والتوتر والقلق. وتشير الأبحاث إلى أنه قد يساعد على الاسترخاء وتحسين جودة النوم، خاصة عند استخدامه بانتظام لعدة أيام أو أسابيع.



البابونج

يُعد البابونج من أكثر الأعشاب شيوعاً للمساعدة على الاسترخاء. وتُظهر الدراسات أنه قد يساهم في تهدئة الجسم وتقليل التوتر وتحسين جودة النوم.



اللافندر

يُستخدم اللافندر على شكل شاي أو زيوت عطرية للمساعدة على خلق بيئة مريحة للنوم، وقد ارتبط استخدامه بالشعور بالهدوء والاسترخاء.



الأشواغاندا

تُستخدم الأشواغاندا في الطب التقليدي للمساعدة على التعامل مع التوتر، وتشير بعض الدراسات إلى أنها قد تحسن جودة النوم وتساعد على الاسترخاء.



المليسة

تنتمي المليسة إلى عائلة النعناع، وقد أظهرت أبحاث أنها قد تساعد على تهدئة الجهاز العصبي وتحسين النوم لدى بعض الأشخاص.



عادات تساعد على نوم أفضل



إلى جانب الأعشاب، ينصح الخبراء بـ:



الالتزام بمواعيد نوم واستيقاظ منتظمة.

اتباع روتين هادئ قبل النوم مثل القراءة أو الاستحمام بماء دافئ.

تقليل استخدام الشاشات قبل النوم بساعة على الأقل.

جعل غرفة النوم هادئة ومظلمة ومعتدلة الحرارة.

تجنب الكافيين والوجبات الثقيلة في المساء.

ممارسة النشاط البدني بانتظام خلال النهار.

التعرض لضوء الشمس صباحاً للمساعدة على تنظيم الساعة البيولوجية.



يُفضل استشارة الطبيب قبل استخدام أي مكملات أو أعشاب بشكل منتظم، خاصة لمن يتناولون أدوية أو يعانون من حالات صحية مزمنة.





