5 حبات جوز يومياً تمنح طفلك فوائد صحية عديدة

الوكيل الإخباري- يُعد الجوز من الأطعمة الغنية بالفوائد الصحية للأطفال، إذ يساعد تناول نحو 5 حبات يومياً في دعم نمو الدماغ وتحسين الذاكرة والتركيز بفضل احتوائه على أحماض أوميغا 3 الدهنية.

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