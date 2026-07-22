5 حبات جوز يومياً تمنح طفلك فوائد صحية عديدة

كما يساهم الجوز في تقوية جهاز المناعة، ودعم صحة القلب، وتوفير الطاقة، وتحسين صحة الجهاز الهضمي لاحتوائه على الألياف والمعادن.
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