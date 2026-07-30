الخميس 2026-07-30 10:30 ص

5 عادات تمنعك من خسارة الوزن

ثسبق
تعبيرية
 
الخميس، 30-07-2026 09:06 ص
الوكيل الإخباري-   تلعب العادات الغذائية اليومية دورًا مهمًا في نجاح أو فشل محاولات إنقاص الوزن، إذ قد تؤدي بعض السلوكيات إلى زيادة الوزن دون ملاحظة.اضافة اعلان


ومن أبرز هذه العادات: "تخطي الوجبات"، خاصة الإفطار، ما يبطئ عملية الأيض ويزيد الشعور بالجوع، و "تناول الطعام بسرعة"، الأمر الذي يؤدي إلى الإفراط في الأكل قبل الشعور بالشبع.

كما أن "الأكل أثناء الانشغال" أمام الشاشات أو خلال العمل يزيد استهلاك الطعام دون وعي، فيما يؤثر "قلة النوم" في هرمونات الشهية، ويزيد الرغبة في تناول السكريات والوجبات الليلية.

ويحذر الخبراء أيضًا من "الحميات الغذائية القاسية"، مؤكدين أن اتباع نظام غذائي متوازن، والأكل ببطء، والنوم المنتظم، وتجنب الأكل ليلًا، هي أفضل الطرق للحفاظ على وزن صحي.
 
 


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