5 عادات صباحية بسيطة لتحويل جسمك إلى محرقة للدهون

شرب كوب أو كوبين من الماء فور الاستيقاظ يساعد على زيادة معدل الحرق طوال اليوم. تأكد من شرب 8 إلى 10 أكواب ماء.
تناول البروتين في الإفطار 🍳🥚
البروتين مثل البيض والجبن يحرق الدهون بشكل أسرع مقارنة بالنشويات. أضفها إلى إفطارك لتحفيز عملية الأيض.
الاستحمام بالماء البارد 🛀
الماء البارد ينشط الدورة الدموية ويحفز الجسم على حرق المزيد من السعرات الحرارية لضبط حرارته.
القهوة ☕
فنجان قهوة في الصباح يساعد على زيادة الحرق، لكن تأكد من ألا تتجاوز فنجانين في اليوم.
ممارسة الرياضة 🏃♀️🏃♂️
تمارين خفيفة صباحية لمدة نصف ساعة تنشط الجسم، وتحسن من معدل الحرق، وتساعدك على بدء يومك بحيوية وطاقة.
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