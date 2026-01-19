5 عادات يومية قد تضر كلى النساء بعد سن الـ40

الوكيل الإخباري- يحذّر طبيب مختص من أن بعض العادات اليومية الشائعة قد تتسبب بأضرار صامتة للكلى، خصوصاً لدى النساء بعد سن الأربعين، وفقًا لموقع تايمز أوف إنديا.

اضافة اعلان



أبرز هذه العادات:

الإفراط في مسكنات الألم: مثل الإيبوبروفين، قد يؤدي إلى تلف دائم للكلى.

قلة شرب الماء: الجفاف المزمن يزيد خطر تكوّن حصوات والتهابات الكلى.

الإكثار من البروتين: يضع عبئًا إضافيًا على الكلى ويزيد من تدهورها مع التقدم في العمر.

التبول المتكرر ليلاً: قد يشير لمشكلات كلوية ويستدعي مراجعة الطبيب.

حبس البول: يزيد خطر التهابات المسالك البولية وانتقالها إلى الكلى.



ويؤكد الطبيب أن التوقف عن هذه العادات البسيطة والمتابعة الطبية المنتظمة تساعد على الحفاظ على صحة الكلى والوقاية من مضاعفات خطيرة.