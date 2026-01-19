الإثنين 2026-01-19 03:35 م

5 عادات يومية قد تضر كلى النساء بعد سن الـ40

الإثنين، 19-01-2026 02:00 م

الوكيل الإخباري-   يحذّر طبيب مختص من أن بعض العادات اليومية الشائعة قد تتسبب بأضرار صامتة للكلى، خصوصاً لدى النساء بعد سن الأربعين، وفقًا لموقع تايمز أوف إنديا.

أبرز هذه العادات:
الإفراط في مسكنات الألم: مثل الإيبوبروفين، قد يؤدي إلى تلف دائم للكلى.
قلة شرب الماء: الجفاف المزمن يزيد خطر تكوّن حصوات والتهابات الكلى.
الإكثار من البروتين: يضع عبئًا إضافيًا على الكلى ويزيد من تدهورها مع التقدم في العمر.
التبول المتكرر ليلاً: قد يشير لمشكلات كلوية ويستدعي مراجعة الطبيب.
حبس البول: يزيد خطر التهابات المسالك البولية وانتقالها إلى الكلى.


ويؤكد الطبيب أن التوقف عن هذه العادات البسيطة والمتابعة الطبية المنتظمة تساعد على الحفاظ على صحة الكلى والوقاية من مضاعفات خطيرة. 

 

 ارم نيوز 

 
 


