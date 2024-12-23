5 علامات في العين تحذر من مشكلات بالكلى

الوكيل الإخباري- عندما تتدهور صحة الكلى، لا تقتصر التأثيرات على الجهاز الكلوي فقط، بل تظهر بعض العلامات في العين، وتحديدًا في شبكية العين، التي تعد مؤشرات تحذيرية لأضرار قد تصيب الكلى.

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5 علامات يجب الانتباه إليها، تشير إلى وجود مشكلة في الكلى:



نزيف الشبكية

يحدث هذا النزيف عندما تبدأ الأوعية الدموية في شبكية العين بتسريب الدم، وغالبًا ما يرتبط بارتفاع ضغط الدم، الذي يعد من المشاكل الشائعة لدى مرضى الكلى، وإذا تم ملاحظة ظهور بقع داكنة أو تغيرات مفاجئة في الرؤية، يجب استشارة الطبيب لتقييم صحة الكلى.



البقع القطنية

تظهر بقع بيضاء على شبكية العين، وتشير إلى مناطق تأثر تدفق الدم، وترتبط هذه البقع بارتفاع ضغط الدم أو السكري، وهما من العوامل التي تؤثر على صحة الكلى، عند ملاحظتها يجب فحص العين، والمتابعة مع الطبيب للتحقق من وظائف الكلى.



تغيرات في الأوعية الدموية لشبكية العين

التغيرات في الأوعية الدموية، مثل التصلب أو التضييق، قد تكون مؤشراً على وجود مشكلة في الكلى، وترتبط هذه التغيرات غالبًا بارتفاع ضغط الدم الجهازي، وهو ما يحدث عادةً في حالات مرض الكلى، ويُنصح بإجراء فحوصات منتظمة للعين للكشف المبكر عن هذه التغيرات.



تورم العصب البصري

يحدث ذلك عادة عندما يرتفع الضغط داخل الجمجمة، وهو ما يمكن أن يرتبط بخلل في وظائف الكلى، وعند الشعور بعدم وضوح الرؤية أو المعاناة من صداع متكرر، يجب استشارة الطبيب لتحديد السبب واتخاذ الإجراءات المناسبة.



تغيرات في الرؤية

تشير التغيرات المفاجئة في الرؤية، مثل تشوش أو تشوه الرؤية، إلى مشاكل صحية، بما في ذلك أمراض الكلى، وعندما تتدهور وظائف الكلى، قد يتأثر تدفق الدم والأكسجين إلى العينين، مما يؤدي إلى مشاكل بصرية.



من المهم عدم تجاهل هذه الأعراض وإجراء فحص شامل للعيون للكشف عن أي مشاكل صحية في وقت مبكر، إذ إن مراقبة هذه العلامات أمرًا حيويًا للحفاظ على صحة الكلى، خاصة خلال الفصول الباردة.