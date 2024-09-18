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5 علامات نادرة تنذر بإصابتك بجدري القرود

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 18-09-2024 11:03 ص

الوكيل الاخباري- جدري القرود هو مرض فيروسي نادر، وأثار ظهوره في عدة دول حول العالم حالة من الخوف والقلق، حيث يزداد الاهتمام بالتعرف على الأعراض المبكرة للمرض للتأكد من الإصابة وتجنب المضاعفات الصحية المحتملة.

أبرز أعراض جدري القرود

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1- تضخم الغدد الليمفاوية
إذا لاحظت تضخمًا غير عادي في الغدد الليمفاوية، خاصة في الرقبة أو الإبطين أو الفخذ، فقد يكون ذلك علامة على الإصابة بجدري القرود، ويعتبر ذلك من الأعراض المميزة لهذا المرض، حيث يميزه عن الأمراض الفيروسية الأخرى.

2- الحمى والصداع
ارتفاع درجة الحرارة بشكل مفاجئ مع آلام في الجسم وصداع شديد قد يشير إلى الإصابة بجدري القرود، وفي هذه الحالة، يجب مراجعة الطبيب فورًا، حيث إن الصداع الشديد والحمى المستمرة من العلامات التي تستدعي الانتباه.

3- آفات الجلد والبثور
من الأعراض الأكثر شيوعًا للمرض ظهور بثور وجفاف في الجلد، وتتطور هذه البثور المليئة بالسوائل بشكل تدريجي من نتوءات صغيرة، وقد تظهر على أجزاء مختلفة من الجسم، مسببة الشعور بعدم الراحة والرغبة في الحكة.

4- آلام العضلات والتعب
الشعور بآلام العضلات والإرهاق غير العادي من الأعراض التي تصاحب مرض جدري القرود، ويؤثر الفيروس على عضلات المريض، مما يسبب شعورًا بالتعب الشديد وصعوبة في القيام بالأنشطة اليومية.

5- السعال وضيق التنفس
قد يعاني المصابون بجدري القرود من مشاكل في الجهاز التنفسي، مثل السعال وضيق التنفس، وعلى الرغم من أن هذه الأعراض قد تكون خفيفة في البداية، إلا أنها قد تتفاقم في حال عدم تلقي العلاج، مما يجعل المضاعفات التنفسية مصدر قلق محتمل.

 
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