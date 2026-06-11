5 عناصر غذائية أساسية يحتاجها الجسم بعد سن الستين

1- فيتامين D
تقل قدرة الجسم على إنتاج فيتامين D مع التقدم في العمر، وهو عنصر أساسي لصحة العظام ودعم جهاز المناعة، كما يساهم في الحفاظ على صحة القلب وتنظيم مستويات السكر في الدم.
2- فيتامين B12
ينخفض امتصاص فيتامين B12 تدريجياً بعد سن الستين بسبب تغيرات في الجهاز الهضمي، وهو ضروري لإنتاج الطاقة وصحة الأعصاب والذاكرة وتكوين خلايا الدم الحمراء.
3- أحماض أوميغا-3 الدهنية
تلعب أحماض أوميغا-3 دوراً مهماً في دعم صحة الدماغ والحفاظ على الوظائف الإدراكية، كما تساهم في تعزيز صحة القلب وتقليل الالتهابات.
4- فيتامين C
يساعد فيتامين C على دعم المناعة، ويساهم في إنتاج الكولاجين والحفاظ على صحة الجلد وتسريع التئام الجروح، إضافة إلى دوره كمضاد للأكسدة يحمي الخلايا من التلف.
5- الكالسيوم
تتراجع قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم مع التقدم في العمر، ما يزيد أهمية الحصول على كميات كافية منه للحفاظ على كثافة العظام ودعم وظائف العضلات والأعصاب.
-
أخبار متعلقة
-
مكمل غذائي لصحة المفاصل قد يسرّع الإصابة بالخرف
-
فوائد الكرز.. فاكهة صغيرة بقيمة غذائية كبيرة
-
اكتشاف عامل خطر غير متوقع للإصابة بدوالي الساقين
-
5 أعشاب طبيعية تساعد على النوم وتحسن جودته
-
ماذا يحدث لصحتك عند شرب الشاي الأخضر يوميا؟
-
طريقة جديدة لتشخيص سرطان الدماغ في غضون دقائق معدودة!
-
إحذروا.. عوامل غير متوقعة تعرضكم للإصابة بالسكري
-
فوائد صحية متعددة للمشي المنتظم على الجسم