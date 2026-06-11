الخميس 2026-06-11 11:28 م

5 عناصر غذائية أساسية يحتاجها الجسم بعد سن الستين

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 11-06-2026 11:15 م
الوكيل الإخباري-   مع التقدم في العمر، تطرأ تغيرات على الجسم تؤثر في امتصاص بعض العناصر الغذائية، ما يجعل الاهتمام بالتغذية أكثر أهمية للحفاظ على صحة العظام والمناعة والذاكرة والطاقة.اضافة اعلان


1- فيتامين D
تقل قدرة الجسم على إنتاج فيتامين D مع التقدم في العمر، وهو عنصر أساسي لصحة العظام ودعم جهاز المناعة، كما يساهم في الحفاظ على صحة القلب وتنظيم مستويات السكر في الدم.

2- فيتامين B12
ينخفض امتصاص فيتامين B12 تدريجياً بعد سن الستين بسبب تغيرات في الجهاز الهضمي، وهو ضروري لإنتاج الطاقة وصحة الأعصاب والذاكرة وتكوين خلايا الدم الحمراء.

3- أحماض أوميغا-3 الدهنية
تلعب أحماض أوميغا-3 دوراً مهماً في دعم صحة الدماغ والحفاظ على الوظائف الإدراكية، كما تساهم في تعزيز صحة القلب وتقليل الالتهابات.

4- فيتامين C
يساعد فيتامين C على دعم المناعة، ويساهم في إنتاج الكولاجين والحفاظ على صحة الجلد وتسريع التئام الجروح، إضافة إلى دوره كمضاد للأكسدة يحمي الخلايا من التلف.

5- الكالسيوم
تتراجع قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم مع التقدم في العمر، ما يزيد أهمية الحصول على كميات كافية منه للحفاظ على كثافة العظام ودعم وظائف العضلات والأعصاب.
 
 


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