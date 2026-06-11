5 عناصر غذائية أساسية يحتاجها الجسم بعد سن الستين

11:15 م

الوكيل الإخباري- مع التقدم في العمر، تطرأ تغيرات على الجسم تؤثر في امتصاص بعض العناصر الغذائية، ما يجعل الاهتمام بالتغذية أكثر أهمية للحفاظ على صحة العظام والمناعة والذاكرة والطاقة. اضافة اعلان





1- فيتامين D

تقل قدرة الجسم على إنتاج فيتامين D مع التقدم في العمر، وهو عنصر أساسي لصحة العظام ودعم جهاز المناعة، كما يساهم في الحفاظ على صحة القلب وتنظيم مستويات السكر في الدم.



2- فيتامين B12

ينخفض امتصاص فيتامين B12 تدريجياً بعد سن الستين بسبب تغيرات في الجهاز الهضمي، وهو ضروري لإنتاج الطاقة وصحة الأعصاب والذاكرة وتكوين خلايا الدم الحمراء.



3- أحماض أوميغا-3 الدهنية

تلعب أحماض أوميغا-3 دوراً مهماً في دعم صحة الدماغ والحفاظ على الوظائف الإدراكية، كما تساهم في تعزيز صحة القلب وتقليل الالتهابات.



4- فيتامين C

يساعد فيتامين C على دعم المناعة، ويساهم في إنتاج الكولاجين والحفاظ على صحة الجلد وتسريع التئام الجروح، إضافة إلى دوره كمضاد للأكسدة يحمي الخلايا من التلف.



5- الكالسيوم

تتراجع قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم مع التقدم في العمر، ما يزيد أهمية الحصول على كميات كافية منه للحفاظ على كثافة العظام ودعم وظائف العضلات والأعصاب.





