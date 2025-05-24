السبت 2025-05-24 10:45 ص
 

5 عناصر غذائية تطيل العمر- حافظ على تناولها

لا
تعبيرية
 
السبت، 24-05-2025 09:28 ص

الوكيل الإخباري-  مع التقدم في السن، يصبح الاهتمام بالتغذية أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة الجسم والعقل، والوقاية من الأمراض المرتبطة بالشيخوخة. إليك أبرز العناصر الغذائية التي تُوصي الدراسات بالحفاظ على تناولها:

اضافة اعلان


1. أحماض أوميجا 3 الدهنية
تعمل كمضاد قوي للالتهابات وتُعزز صحة القلب والدماغ، وقد تساهم في إبطاء التدهور المعرفي. توجد في السلمون، بذور الكتان، والجوز.


2. فيتامين د
يدعم صحة العظام والجهاز المناعي، ويُعتبر نقصه شائعًا بين كبار السن. يمكن الحصول عليه من التعرض لأشعة الشمس، الأسماك الدهنية، أو المكملات.


3. الألياف
تحسن من صحة الأمعاء وتساعد في تنظيم سكر الدم وخفض الكوليسترول. تتوفر في الحبوب الكاملة، البقوليات، الفواكه، والخضروات.


4. مضادات الأكسدة
مثل فيتامين C وE والبوليفينول، تقي من تلف الخلايا وتقلل الالتهابات، وتوجد في التوت، الشاي الأخضر، الخضراوات الورقية، والشوكولاتة الداكنة.


5. البروتين
يساعد في الحفاظ على الكتلة العضلية والوقاية من ضعف العضلات مع تقدم العمر. مصادره تشمل البيض، الأسماك، اللحوم الخالية من الدهون، والبقوليات.


نصيحة: دمج هذه العناصر في النظام الغذائي اليومي يعزز جودة الحياة ويُبطئ آثار الشيخوخة، فالصحة تبدأ من المائدة.

 

الكونسلتو 

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أسواق ومال عاجل الذهب يحلّق عالميًا ويسجّل أفضل أداء في 6 أسابيع

رىلر

تكنولوجيا فيروس أصاب مئات آلاف أجهزة الكمبيوتر.. هذا ما كشفته مايكروسوفت

لاىلاىلا

فن ومشاهير الفنان باسم ياخور يعود إلى سوريا (صور)

كييف تتعرض لهجوم روسي كبير فجر السبت

عربي ودولي تصعيد غير مسبوق في أوكرانيا .. العاصمة تحت وابل من المسيّرات والصواريخ

ؤ ؤ

فيديو منوع أم تكتشف طريقة بسيطة لإسعاد رضيعها دون مراقبة!

رليليل

فيديو منوع خلطة تنظيف الكبد !

ارشيفية

أخبار محلية تحت الراية الهاشمية .. إنجازات تتجدد في عيد الاستقلال

ر

فيديو منوع غزالة تعود بأصدقائها بعد تلقّي طعام من شخص!



 
 





الأكثر مشاهدة