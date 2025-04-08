5 فوائد مذهلة لممارسة 20 تمرينة ضغط كل صباح

الوكيل الإخباري- تمارين الضغط هي من التمارين الممتازة التي تعتمد على وزن الجسم وتستهدف العديد من المجموعات العضلية في وقت واحد. على الرغم من الاعتقاد السائد بأن تمارين الضغط تتطلب تكرارات عالية، فإن أداء 20 تكرارًا فقط كل صباح يمكن أن يكون له تأثير كبير على الصحة البدنية.



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تمارين الضغط تعتبر من أفضل التمارين التي تقوي الجزء العلوي من الجسم وتحسن القدرة على التحمل. وبممارسة 20 تكرارًا يوميًا من تمرين الضغط، يمكن تحقيق فوائد صحية رائعة تشمل:

- بناء قوة الجزء العلوي من الجسم: تستهدف تمارين الضغط العضلات الرئيسية مثل الصدر والكتفين والعضلة ثلاثية الرؤوس، مما يساعد على تقوية هذه المناطق وتحسين القدرة على التحمل.

- الحفاظ على استقامة الجسم: تساعد تمارين الضغط في تقوية عضلات الجذع، مما يُحسن استقامة الجسم ويقلل الضغط على أسفل الظهر.

- دعم صحة القلب: تمارين الضغط ترفع معدل ضربات القلب، مما يُحسن الدورة الدموية ويعزز صحة القلب.

- تحسين عملية الأيض وحرق الدهون: تساهم تمارين الضغط في زيادة حرق السعرات الحرارية وتنشيط عملية الأيض.

- تعزيز صحة العظام والمفاصل: تساعد تمارين الضغط في تحسين كثافة العظام ودعم صحة المفاصل، خصوصًا في الكتفين والمعصمين.