5 فوائد مذهلة لممارسة 20 تمرينة ضغط كل صباح

- بناء قوة الجزء العلوي من الجسم: تستهدف تمارين الضغط العضلات الرئيسية مثل الصدر والكتفين والعضلة ثلاثية الرؤوس، مما يساعد على تقوية هذه المناطق وتحسين القدرة على التحمل.
- الحفاظ على استقامة الجسم: تساعد تمارين الضغط في تقوية عضلات الجذع، مما يُحسن استقامة الجسم ويقلل الضغط على أسفل الظهر.
- دعم صحة القلب: تمارين الضغط ترفع معدل ضربات القلب، مما يُحسن الدورة الدموية ويعزز صحة القلب.
- تحسين عملية الأيض وحرق الدهون: تساهم تمارين الضغط في زيادة حرق السعرات الحرارية وتنشيط عملية الأيض.
- تعزيز صحة العظام والمفاصل: تساعد تمارين الضغط في تحسين كثافة العظام ودعم صحة المفاصل، خصوصًا في الكتفين والمعصمين.
يُنصح بتجنب تمارين الضغط أو تعديلها من قبل الأشخاص الذين يعانون من إصابات في المعصم أو الكتف أو الكوع، وأيضًا من لديهم مشاكل في أسفل الظهر أو مرضى ارتفاع ضغط الدم. كما يجب على المتعافين من العمليات الجراحية استشارة الطبيب قبل ممارسة هذه التمارين.
اليوم السابع
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