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5 مشروبات صادمة تساعدك على النوم

للاللا
تعبيرية
 
الإثنين، 12-05-2025 01:44 م

الوكيل الإخباري-   يعاني كثيرون من القلق والأرق، ما يحرمهم من النوم المريح، ولحسن الحظ، يمكن لبعض المشروبات الطبيعية أن تساعد على الاسترخاء والنوم، بحسب موقع Health360. إليك أبرزها:

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🥛 1. الحليب الدافئ
من أقدم المشروبات المرتبطة بالنوم. يحتوي على التربتوفان، حمض أميني يتحول في الجسم إلى الميلاتونين، هرمون يساعد في تنظيم النوم.
🌰 2. حليب اللوز
بديل نباتي غني بالتربتوفان والماغنيسيوم، وهو عنصر أساسي لتحسين جودة النوم، كما يعزز السيروتونين الذي يساعد على بدء النوم.
🌾 3. حليب الشعير
مشروب غني بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين B والماغنيسيوم، مما يجعله مثالياً للاسترخاء قبل النوم، خاصة عند تناوله دافئًا.
🍵 4. الشاي الأخضر منزوع الكافيين
يحتوي على الثيانين، حمض أميني يقلل التوتر ويعزز الاسترخاء، بشرط أن يكون خاليًا من الكافيين لتفادي الأثر المنبّه.
🌼 5. شاي البابونج
من أشهر المشروبات الطبيعية المساعدة على النوم، له تأثير مهدئ، ويمكن تعزيز مفعوله بمكملات مثل المغنيسيوم.

 

الكونسلتو 

 
gnews

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