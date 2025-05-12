5 مشروبات صادمة تساعدك على النوم

الوكيل الإخباري- يعاني كثيرون من القلق والأرق، ما يحرمهم من النوم المريح، ولحسن الحظ، يمكن لبعض المشروبات الطبيعية أن تساعد على الاسترخاء والنوم، بحسب موقع Health360. إليك أبرزها:

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🥛 1. الحليب الدافئ

من أقدم المشروبات المرتبطة بالنوم. يحتوي على التربتوفان، حمض أميني يتحول في الجسم إلى الميلاتونين، هرمون يساعد في تنظيم النوم.

🌰 2. حليب اللوز

بديل نباتي غني بالتربتوفان والماغنيسيوم، وهو عنصر أساسي لتحسين جودة النوم، كما يعزز السيروتونين الذي يساعد على بدء النوم.

🌾 3. حليب الشعير

مشروب غني بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين B والماغنيسيوم، مما يجعله مثالياً للاسترخاء قبل النوم، خاصة عند تناوله دافئًا.

🍵 4. الشاي الأخضر منزوع الكافيين

يحتوي على الثيانين، حمض أميني يقلل التوتر ويعزز الاسترخاء، بشرط أن يكون خاليًا من الكافيين لتفادي الأثر المنبّه.

🌼 5. شاي البابونج

من أشهر المشروبات الطبيعية المساعدة على النوم، له تأثير مهدئ، ويمكن تعزيز مفعوله بمكملات مثل المغنيسيوم.