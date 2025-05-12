5 مشروبات صادمة تساعدك على النوم

من أقدم المشروبات المرتبطة بالنوم. يحتوي على التربتوفان، حمض أميني يتحول في الجسم إلى الميلاتونين، هرمون يساعد في تنظيم النوم.
🌰 2. حليب اللوز
بديل نباتي غني بالتربتوفان والماغنيسيوم، وهو عنصر أساسي لتحسين جودة النوم، كما يعزز السيروتونين الذي يساعد على بدء النوم.
🌾 3. حليب الشعير
مشروب غني بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين B والماغنيسيوم، مما يجعله مثالياً للاسترخاء قبل النوم، خاصة عند تناوله دافئًا.
🍵 4. الشاي الأخضر منزوع الكافيين
يحتوي على الثيانين، حمض أميني يقلل التوتر ويعزز الاسترخاء، بشرط أن يكون خاليًا من الكافيين لتفادي الأثر المنبّه.
🌼 5. شاي البابونج
من أشهر المشروبات الطبيعية المساعدة على النوم، له تأثير مهدئ، ويمكن تعزيز مفعوله بمكملات مثل المغنيسيوم.
-
أخبار متعلقة
-
مع ارتفاع درجة حرارة الجو.. احرص على تناول هذه المشروبات
-
لماذا نرغب في تناول الأطعمة الحارة؟
-
ظاهرة جديدة في العلاج النفسي.. حديث أكثر وأدوية أقل
-
تحذير طبي: قرحة الفم المستمرة قد تكون علامة على سرطان
-
دراسة تكشف.. هذا ما يفعله الكافيين بالجسم
-
وفد فرنسي يزور مركز صحي أبو نصير ويطلع على برنامج تشخيص خلع الورك لدى حديثي الولادة
-
ابتكار دواء يعالج التهابات الأذن خلال يوم واحد فقط
-
من الطفولة إلى الشيخوخة.. الإصابة بحساسية الربيع ممكنة في أي عمر