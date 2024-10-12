5 مشروبات مفيدة عند نقص فيتامين ك

1. عصير السبانخ
السبانخ من أغنى الخضروات الورقية بفيتامين ك، وكوب واحد من عصير السبانخ الطازج يمكن أن يوفر نسبة كبيرة من احتياجات الجسم اليومية من فيتامين ك، ويحتوي على مضادات الأكسدة والمعادن المهمة مثل الحديد والمغنيسيوم.
2. عصير الكرنب (الملفوف)
الكرنب مصدر جيد آخر لفيتامين ك، يمكن تحضير عصير الكرنب الطازج بسهولة، ويساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي ويعزز مستويات الفيتامين في الجسم، كما أنه يحتوي على ألياف غذائية تعزز الهضم.
3. عصير البروكلي
يحتوي البروكلي على كميات عالية من فيتامين ك بالإضافة إلى فيتامينات أخرى مثل فيتامين سي، وكوب من عصير البروكلي الطازج يعد خيارًا مثاليًا لمن يعانون من نقص فيتامين ك.
4. مشروب الشاي الأخضر
يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة ويساعد في تحسين وظائف الجسم بشكل عام، ورغم أن الشاي الأخضر ليس مصدرًا رئيسيًا لفيتامين ك، إلا أنه يساعد في تحسين امتصاص الفيتامينات من الأطعمة الأخرى عند تناوله مع وجبات تحتوي على فيتامين ك.
5. عصير اللفت
اللفت من الخضراوات الغنية بفيتامين ك، ويمكن إعداد عصير اللفت مع إضافة بعض الفواكه لتحسين الطعم، وهذا العصير يساعد في تعزيز صحة العظام وتحسين مستويات الفيتامين في الجسم بشكل طبيعي.
c7mob
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