5 نصائح للوقاية من الإصابة بنوبات الربو

الوكيل الإخباري- تُعد نوبات الربو شائعة خاصة بين الأطفال وكبار السن، ويمكن الوقاية منها عبر تجنب مسببات التهيج. إليك أبرز النصائح:

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تجنّب الغبار: حافظ على نظافة المكان لتفادي التعرّض لمسببات الحساسية.

الابتعاد عن حبوب اللقاح والعفن: تجنّب زراعة النباتات داخل المنزل، ولا تفرط في ريّها لتفادي تكوّن العفن.

تجنّب الحيوانات الأليفة: فراء وشعر الحيوانات من محفزات الربو الشائعة.

الإقلاع عن التدخين: التدخين يفاقم أعراض الربو ويزيد من خطره.

عدم استخدام أدوية بدون وصفة: بعض الأدوية مثل الأسبرين قد تثير نوبات الربو، لذا استشر طبيبك دائمًا.



الوقاية تبدأ بالوعي بالمحفزات والابتعاد عنها قدر الإمكان.