الخميس 2025-06-12 03:09 م
 

5 نصائح للوقاية من الإصابة بنوبات الربو

قلقل
تعبيرية
 
الخميس، 12-06-2025 01:30 م

الوكيل الإخباري-   تُعد نوبات الربو شائعة خاصة بين الأطفال وكبار السن، ويمكن الوقاية منها عبر تجنب مسببات التهيج. إليك أبرز النصائح:

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تجنّب الغبار: حافظ على نظافة المكان لتفادي التعرّض لمسببات الحساسية.
الابتعاد عن حبوب اللقاح والعفن: تجنّب زراعة النباتات داخل المنزل، ولا تفرط في ريّها لتفادي تكوّن العفن.
تجنّب الحيوانات الأليفة: فراء وشعر الحيوانات من محفزات الربو الشائعة.
الإقلاع عن التدخين: التدخين يفاقم أعراض الربو ويزيد من خطره.
عدم استخدام أدوية بدون وصفة: بعض الأدوية مثل الأسبرين قد تثير نوبات الربو، لذا استشر طبيبك دائمًا.


الوقاية تبدأ بالوعي بالمحفزات والابتعاد عنها قدر الإمكان.

 

الكونسلتو 

 
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