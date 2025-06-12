5 نصائح للوقاية من الإصابة بنوبات الربو

تجنّب الغبار: حافظ على نظافة المكان لتفادي التعرّض لمسببات الحساسية.
الابتعاد عن حبوب اللقاح والعفن: تجنّب زراعة النباتات داخل المنزل، ولا تفرط في ريّها لتفادي تكوّن العفن.
تجنّب الحيوانات الأليفة: فراء وشعر الحيوانات من محفزات الربو الشائعة.
الإقلاع عن التدخين: التدخين يفاقم أعراض الربو ويزيد من خطره.
عدم استخدام أدوية بدون وصفة: بعض الأدوية مثل الأسبرين قد تثير نوبات الربو، لذا استشر طبيبك دائمًا.
الوقاية تبدأ بالوعي بالمحفزات والابتعاد عنها قدر الإمكان.
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