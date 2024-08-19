6 أسباب لا تتوقعها لمرارة الفم.. تعرف عليها

الوكيل الإخباري- الارتجاع الحمضي، وقلة نظافة الفم، والعدوى الفطرية هي أسباب شائعة لمرارة الفم، وبالإضافة إلى ذلك، يترك التدخين طعمًا مريرًا في الفم، وبشكل عام، يختفي الطعم المر في الفم بعد تنظيف الأسنان أو شرب الماء.

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ما سبب الطعم المر في الفم؟



1- سوء نظافة الفم

سوء نظافة الفم هو السبب الرئيسي وراء الطعم المر في الفم، ويحدث ذلك بشكل رئيسي بعد الاستيقاظ من النوم بسبب تراكم اللعاب والبكتيريا على اللثة واللسان والأسنان، مما يؤدي إلى رائحة الفم الكريهة.



2- الحمل

من المتوقع حدوث تغيرات في إدراك التذوق، أو ما يسمى أيضًا بخلل التذوق، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، وينتج هذا الخلل عن تغيرات هرمونية ويختفي دون تدخل طبي في غضون بضعة أيام.



3- مرض الارتجاع المعدي المريئي

يؤدي مرض الارتجاع المعدي المريئي إلى رجوع محتويات المعدة إلى المريء أثناء عملية الهضم، كما يؤدي إلى عودة الحمض إلى الفم، مما يسبب المرارة والغثيان والتجشؤ.



4- المضادات الحيوية ومضادات الاكتئاب والفيتامينات المتعددة

يؤدي تناول أو امتصاص بعض الأدوية، على سبيل المثال، المضادات الحيوية، والليثيوم، وأدوية النقرس، والأدوية المستخدمة لعلاج أمراض القلب، إلى ترك طعم مرير في الفم.

وقد يعاني الأشخاص الذين يتناولون مضادات الاكتئاب من تغير في إدراك التذوق بسبب جفاف الفم، كما تحتوي الفيتامينات المتعددة التي تحتوي على معادن، مثل الزنك والكروم والنحاس والحديد على آثار معدنية، مما يسبب مرارة في الفم بعد ذلك.



5- التهابات الجهاز التنفسي

يتطور طعم مرير في الفم عندما تصيب البكتيريا الجهاز التنفسي العلوي، مسببة على سبيل المثال، نزلات البرد، التهاب الجيوب الأنفية، التهاب الأنف، والتهاب اللوزتين.



6- مشاكل الكبد

تتراكم السموم، مثل الأمونيا، عندما لا يعمل الكبد بشكل صحيح، وفي الجسم السليم، يحول الكبد الأمونيا إلى يوريا، والتي يتم التخلص منها عند التبول، ويتطور طعم يشبه السمك أو البصل في الفم عندما تتعطل هذه العملية، وتزداد الأمونيا في الجسم.



نصائح لتجنب الطعم المر في الفم

هناك مجموعة من النصائح للمساعدة في الوقاية من مرارة الفم، وتشمل:

- نظف أسنانك بالفرشاة بعد الاستيقاظ من النوم وقبل الذهاب إليه في الليل.

- اكشط لسانك لتجنب تراكم البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة.

- جربي شرب عصير الليمون إذا كنتي تعانين من مرارة في فمك أثناء الحمل.

- تجنب تناول الأطعمة التي تسبب أو تزيد من مشاكل الحموضة.

- احرص على مراقبة صحة الكبد.

- اشرب كمية كافية من الماء يوميا، فهو يساعد على تخفيف المرارة في الفم.