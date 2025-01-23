6 أطعمة تحتوي على بروتين أكثر من الدجاج

الوكيل الإخباري- يعتبر الدجاج من أبرز المصادر الطبيعية للبروتين الضروري لبناء وتقوية العضلات، لكن هناك بعض الأطعمة التي تحتوي على كميات بروتين أكبر منه. إليك أبرز هذه الأطعمة:

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بذور قرع العسل

عند تناول 100 جرام من بذور قرع العسل "اللب الأبيض"، يحصل الجسم على جرعة جيدة من البروتين، تبلغ حوالي 37 جرامًا، فضلًا عن غناها بالمغنيسيوم والزنك والدهون الصحية.

العدس

يعتبر العدس الأصفر من الأغذية العالية بالبروتين، حيث يحتوي 100 جرام منه على نحو 38 جرامًا من البروتين، بالإضافة إلى الألياف الغذائية المفيدة للجهاز الهضمي.



الجبن الأبيض

100 جرام من الجبن الأبيض يوفر 40 جرامًا من البروتين، بالإضافة إلى الكالسيوم الذي يدعم صحة العظام.



الفاصوليا الحمراء

الفاصوليا الحمراء غنية بالبروتين، حيث تحتوي 100 جرام منها على 35 جرامًا من البروتين، كما أنها توفر الألياف الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع.



فول الصويا

يحتوي 100 جرام من فول الصويا على 36 جرامًا من البروتين، إضافة إلى الأحماض الأمينية الأساسية المفيدة لبناء العضلات.



جبن البارميزان

جبن البارميزان يتفوق على الدجاج في محتواه من البروتين، حيث يحتوي 100 جرام منه على 35 جرامًا من البروتين. لكن يجب الحذر من محتواه العالي من الصوديوم.



تُعد هذه الأطعمة بديلاً ممتازًا لزيادة تناول البروتين في النظام الغذائي، وهي تساهم في تحسين الصحة العامة وبناء العضلات.