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6 أطعمة تحميك من التهاب المفاصل

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 12-10-2024 02:19 م

الوكيل الإخباري-   في اليوم العالمي لالتهاب المفاصل، من المهم تسليط الضوء على الأطعمة الصحية التي يمكن أن تساعد في الوقاية من هذا المرض أو تخفيف أعراضه، والتهاب المفاصل يمكن أن يكون مؤلمًا ويؤثر على حركة الجسم بشكل كبير، ولكن اتباع نظام غذائي صحي قد يساهم في الحد من الالتهابات وتحسين صحة المفاصل.

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أطعمة مفيدة عند الإصابة بالتهاب المفاصل
1. الأسماك الدهنية


2. السبانخ والخضروات الورقية الداكنة

3. المكسرات والبذور

4. التوت والفواكه الغنية بالألوان

5- الكركم

6- الثوم

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