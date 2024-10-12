6 أطعمة تحميك من التهاب المفاصل

الوكيل الإخباري- في اليوم العالمي لالتهاب المفاصل، من المهم تسليط الضوء على الأطعمة الصحية التي يمكن أن تساعد في الوقاية من هذا المرض أو تخفيف أعراضه، والتهاب المفاصل يمكن أن يكون مؤلمًا ويؤثر على حركة الجسم بشكل كبير، ولكن اتباع نظام غذائي صحي قد يساهم في الحد من الالتهابات وتحسين صحة المفاصل.

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