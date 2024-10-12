6 أطعمة تحميك من التهاب المفاصل

1. الأسماك الدهنية
2. السبانخ والخضروات الورقية الداكنة
3. المكسرات والبذور
4. التوت والفواكه الغنية بالألوان
5- الكركم
6- الثوم
c7mob
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