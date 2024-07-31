6 أطعمة تمنع تساقط الشعر

الوكيل الإخباري - تساقط الشعر أو ترققه بنسبة بسيطة أمر طبيعي مع العمر، لكن تشير الأدلة إلى أن بعض الأطعمة تساعد في خفض مستويات هرمون ثنائي هيدروتستوستيرون، ومنع تساقط الشعر بطرق طبيعية.



والآلية التي يحدث بها هذا التساقط هي أن الجسم يحوّل بشكل طبيعي حوالي 10% من هرمون التوستيسترون إلى هرمون ثنائي هيدروتستوستيرون، وذلك من خلال إنزيم يسمّى 5-ألفا ريدوكتاز.

ووفق "هيلث لاين"، تشير أبحاث إلى أن بعض الأطعمة والمغذيات قد تساعد في منع هذا الإنزيم من القيام بهذه الآلية.



أول هذه المصادر الغذائية: الشاي الأخضر والذي يساهم في حماية بصيلات الشعر من خلال مضادات الأكسدة التي يحتويها.



جوز الهند

كذلك يلعب زيت جوز الهند من خلال الدهون التي يحتويها دوراً في منع إنتاج هرمون ثنائي هيدروتستوستيرون الذي تسبب زيادته تساقط الشعر.



وقد وجدت أبحاث أن البصل يحتوي على مضاد للأكسدة يسمّى الكيرسيتين، يثبط إنتاج هرمون ثنائي هيدروتستوستيرون.



وتشمل.. الفواكه والخضروات الأخرى الغنية بالكيرسيتين: الهليون، والسبانخ، والكرنب، والتفاح، والتوت.

وقد أثبتت دراسات أن الكركم يمنع إنزيم 5-ألفا ريدوكتاز من إنتاج هرمون ثنائي هيدروتستوستيرون.

وبالمثل تتضمن قائمة الأطعمة التي تمنع آلية تساقط الشعر.. بذور اليقطين (اللب الأبيض)، وفول الصويا.