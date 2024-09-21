6 أطعمة مفيدة لدماغ طفلك.. تعزز الذكاء والتركيز

وفي هذا السياق، أوضحت خبيرة التغذية وعضو هيئة التدريس في كلية الطب بجامعة هارفارد، أوما نايدو، قائمة بأفضل 6 أطعمة تسهم في تعزيز تركيز الأطفال وزيادة مستوى ذكائهم.
1- عصائر الفاكهة والخضروات الخارقة
تعتبر العصائر وسيلة شهية لإدخال مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية في نظام طفلك الغذائي، حتى تلك الأطعمة التي قد لا يفضلها عادة. يمكنك تسميتها بـ"ميلك شيك الخضروات" لجعلها أكثر جاذبية.
2- البطاطا المقلية المنزلية والخضروات
تنويع الخضروات الملونة في النظام الغذائي لطفلك أمر ضروري لضمان حصوله على كمية كافية من الألياف والمغذيات النباتية، مما يعزز صحة الأمعاء والعقل.
استخدام أفران القلي الهوائي يضيف ملمسًا مقرمشًا دون الحاجة إلى القلي العميق. يمكنك تحضير بطاطا مقلية منزلية أو قلي الخضروات مثل الكوسا، الجزر، أو الفاصوليا الخضراء بهذه الطريقة.
البقوليات تعتبر من أهم المصادر النباتية الغنية بالحديد، الزنك، البروتين، والألياف، التي تدعم نمو الدماغ. ومن أفضل الطرق لإدخال هذه العناصر في غذاء طفلك هو تحضير الحمص المنزلي.
تقديم السلمون لطفلك في سن مبكرة يمكن أن يشجعه على تفضيل البروتينات الصحية قليلة الدهون مدى حياته.
يُعتبر البيض الكامل مصدرًا غنيًا بالفيتامينات A وD وB12، التي تسهم في تعزيز صحة الدماغ. كما يحتوي البيض على الكولين، وهو عنصر مهم لنمو الدماغ لدى الأطفال الصغار، حيث أظهرت الدراسات أنه يعزز النمو السليم للدماغ، ويحسن الذاكرة طويلة المدى.
أضيفي الألياف النباتية والخضروات المغذية إلى نظام طفلك الغذائي بجانب اللحوم. يمكن البدء بقاعدة من الفاصوليا أو العدس أو لحم الديك الرومي المفروم، ثم إضافة السبانخ أو الكوسا المبشور.
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