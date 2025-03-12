6 أطعمة يجب تجنبها في السحور لعدم رفع سكر الدم

الوكيل الإخباري- في رمضان، قد يعاني البعض من صعوبة في الحفاظ على مستوى سكر الدم المستقر طوال ساعات الصيام. وللحفاظ على توازن السكر خلال اليوم، من المهم اختيار الأطعمة بعناية خلال السحور. هناك بعض الأطعمة التي يجب تجنبها لتقليل احتمالية ارتفاع سكر الدم. إليك أبرز هذه الأطعمة:

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الخبز الأبيض

يحتوي الخبز الأبيض على كربوهيدرات بسيطة ترفع من سكر الدم بسرعة، كما يفتقر إلى الألياف التي تساعد على تقليل الشعور بالجوع طوال اليوم.



الوجبات السريعة

الوجبات السريعة مليئة بالكربوهيدرات البسيطة والدهون غير الصحية، مما يسبب ارتفاعًا مفاجئًا في سكر الدم، بالإضافة إلى كونها عالية في السعرات الحرارية.



الفواكه المجففة

رغم أنها غنية بالقيمة الغذائية، تحتوي الفواكه المجففة على نسبة عالية من السكريات المركزة، مما يؤدي إلى زيادة مستويات الجلوكوز في الدم عند تناولها بكميات كبيرة.



البطاطا

البطاطا من الخضروات الغنية بالكربوهيدرات التي قد تساهم في زيادة سكر الدم، لذا يُفضل تجنبها أو تناولها بكميات معتدلة.



الزبادي المنكه

الزبادي المنكه يحتوي عادة على كميات كبيرة من السكريات المضافة، مما يتسبب في ارتفاع مستويات سكر الدم، لذا من الأفضل تناول الزبادي الطبيعي بدون إضافات.



الحلويات الرمضانية

الحلويات الرمضانية مليئة بالسكر والكربوهيدرات البسيطة، مما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات سكر الدم، لذا يجب تناولها باعتدال أو تجنبها.