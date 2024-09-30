6 أعراض مزعجة قد تكشف إصابتك بارتخاء القدم

الوكيل الإخباري- قد يعاني بعض الأشخاص من الإصابة بارتخاء القدم، مما ينتج عنه بعض الأعراض المزعجة التي تتطلب الاستشارة الطبية، لتجنب تفاقم الأعراض وزيادة المشكلة.



ما هو ارتخاء القدم؟

ارتخاء القدم هو حالة طبية تحدث عندما يفقد الشخص القدرة على رفع مقدمة قدمه بشكل طبيعي، مما يؤدي إلى سحب القدم وسطحها السفلي على الأرض أثناء المشي، وبالتالي يؤثر ذلك على المشي والتوازن.



أسباب ارتخاء القدم

هناك العديد من أسباب ارتخاء القدم وغالبًا ما ترتبط بمشاكل في الأعصاب أو العضلات، حيث تتضح الأسباب في:



- إصابة العصب الشظوي وهو العصب المسؤول عن تحريك العضلات التي ترفع القدم نتيجة صدمة أو جراحة في الساق أو الركبة.



- الضغط على العصب بسبب جبيرة أو ضمادة.



- المعاناة من بعض الأمراض العصبية مثل التصلب المتعدد، السكري، متلازمة النفق الرسغي، الشلل الدماغي.



- وجود اضطرابات عضلية مثل ضمور العضلات، الوهن العضلي الشديد.



- الإصابة بأمراض العمود الفقري مثل انزلاق الغضروف الفقري، الذي قد يضغط على الأعصاب.



- الأورام.



- السكتة الدماغية.



- نقص فيتامين ب12.



أعراض ارتخاء القدم

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