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6 علامات جسدية تشير لانسداد الشرايين القلبية

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 24-09-2024 03:09 م

الوكيل الإخباري-   انسداد الشرايين القلبية حالة خطيرة تحدث عندما تتراكم الدهون والكوليسترول داخل جدران الشرايين التي تزود القلب بالدم، مما يعيق تدفق الدم بشكل طبيعي، وهذا الانسداد يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، مثل النوبات القلبية أو الذبحة الصدرية، فمن المهم التعرف على العلامات الجسدية التي قد تشير إلى انسداد الشرايين القلبية مبكرًا، لضمان التدخل الطبي في الوقت المناسب.

علامات تدل على انسداد الشرايين القلبية

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1- ألم الصدر (الذبحة الصدرية)
ألم الصدر أو الذبحة الصدرية هو أكثر الأعراض شيوعًا التي تدل على انسداد الشرايين القلبية، ويتمثل هذا الألم في شعور بالضغط أو الثقل في منطقة الصدر، وغالبًا ما يحدث أثناء ممارسة النشاط البدني أو التعرض للتوتر.

2- ضيق التنفس
الشعور بضيق التنفس بدون سبب واضح قد يكون مؤشرًا على انسداد الشرايين القلبية، وعندما تتعرض الشرايين القلبية للانسداد، لا يحصل القلب على كمية كافية من الأكسجين، مما يؤدي إلى صعوبة في التنفس، خاصة أثناء الجهد البدني أو النشاط اليومي.

3- التعب والإرهاق غير المبرر
التعب الشديد والإرهاق غير المعتاد قد يكونان من العلامات المبكرة لانخفاض تدفق الدم إلى القلب بسبب انسداد الشرايين.

4- خدر أو ضعف في الأطراف
عندما يتأثر تدفق الدم بسبب انسداد الشرايين، قد يشعر الشخص بخدر أو ضعف في الأطراف، خاصة في الذراعين أو الساقين.

5- التعرق المفرط
التعرق المفرط، خاصة في حالات الراحة أو بدون مجهود، قد يكون علامة على انسداد الشرايين القلبية، حيث أن الجسم يبذل جهدًا إضافيًا لضخ الدم إلى المناطق التي تعاني من نقص التروية، مما يؤدي إلى زيادة التعرق بشكل غير طبيعي، وهو أحد العلامات التحذيرية للنوبات القلبية.

6- الغثيان والدوار
الغثيان والشعور بالدوار أو الدوخة قد يكونان من الأعراض المصاحبة لانسداد الشرايين القلبية، فعندما لا يحصل القلب على كمية كافية من الدم، قد يؤدي ذلك إلى انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ، مما يسبب الدوخة أو الغثيان، وقد تكون هذه العلامات مؤشرًا على اقتراب حدوث أزمة قلبية.

 

الكونسلتو

 
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