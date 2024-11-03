6 علامات خفية تشير إلى نقص الحديد في جسمك

ويرجع ذلك إلى تغييرات في أنماطنا الغذائية، حيث يقلل الكثيرون من استهلاك اللحوم الحمراء الغنية بالحديد، ويزيدون من تناول البروتينات الخالية من الدهون.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الممارسات الزراعية الحديثة تؤدي إلى انخفاض مستوى الحديد في التربة، وبالتالي في الأطعمة النباتية.
التعب والإرهاق المستمر
البرودة في الأطراف
ضيق التنفس
التقلبات المزاجية والاكتئاب
تساقط الشعر
التهاب الأمعاء
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