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6 علامات خفية تشير إلى نقص الحديد في جسمك

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 03-11-2024 02:11 ص

الوكيل الإخباري-   يُعد فقر الدم الناتج عن نقص الحديد مشكلة صحية عالمية متزايدة، خاصة في الدول المتقدمة.

ويرجع ذلك إلى تغييرات في أنماطنا الغذائية، حيث يقلل الكثيرون من استهلاك اللحوم الحمراء الغنية بالحديد، ويزيدون من تناول البروتينات الخالية من الدهون.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الممارسات الزراعية الحديثة تؤدي إلى انخفاض مستوى الحديد في التربة، وبالتالي في الأطعمة النباتية.

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علامات خفية لنقص الحديد في الجسم


التعب والإرهاق المستمر
البرودة في الأطراف
ضيق التنفس
التقلبات المزاجية والاكتئاب
تساقط الشعر
التهاب الأمعاء





 

 

 
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