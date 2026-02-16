6 علامات للسعال "القلبي"

الوكيل الإخباري- أفادت الدكتورة ديليارا إسلاموفا بأن السعال المزمن قد يكون علامة على أمراض القلب، وليس على أمراض الرئة، موضحةً أنه من المهم معرفة أسباب السعال القلبي وطرق التعرف عليه. اضافة اعلان





وأوضحت الدكتورة أن السعال غالبًا ما يرتبط بأمراض الجهاز التنفسي، إلا أنه في بعض الحالات قد يكون مؤشرًا على أمراض القلب والأوعية الدموية، وليس على مشكلات في الرئة. ويُعدّ السعال المزمن الذي يستمر لأكثر من ثمانية أسابيع أحيانًا أحد أعراض قصور القلب، ويُطلق عليه اسم "السعال القلبي".



وأكدت الطبيبة أن السعال القلبي ليس مرضًا قائمًا بذاته، بل هو عرض يظهر نتيجة أمراض القلب، ويتطور عادةً عند الإصابة بقصور القلب، حين يعجز القلب عن أداء وظيفته الانقباضية. ويؤدي ذلك إلى تراكم الدم في الرئتين، ما يتسبب في تجمع السوائل في المسالك الهوائية وظهور مشكلات في الدورة الدموية تحرم الجسم من الأكسجين، فيظهر السعال كردّ فعل طبيعي.



الأمراض الرئيسية المسببة للسعال القلبي:



مرض نقص التروية.



ارتفاع ضغط الدم الشرياني.



اضطرابات نظم القلب (عدم انتظام ضربات القلب).



أمراض صمامات القلب.



وأضافت الطبيبة أن التعرف على السعال القلبي ليس بالأمر السهل، لأن أعراضه تشبه أعراض أمراض أخرى، لكن هناك علامات مميزة له، منها:



سعال جاف، غالبًا من دون بلغم، وقد يظهر أحيانًا مخاط مختلط بالدم.



تفاقم الحالة عند الاستلقاء، خاصةً خلال الليل.



ضيق التنفس، الذي يتحسن عند الجلوس.



أزيز أو صوت صفير مع شعور بضيق التنفس.



تورم الأوردة في الرقبة والساقين ومنطقة البطن.



ضعف عام وشحوب البشرة.



وأشارت الطبيبة إلى أنه عند ظهور مثل هذه الأعراض، من الضروري استشارة طبيب مختص وعدم تجاهلها، لأنها قد تدل على مرض خطير في القلب والأوعية الدموية. ولا يمكن تحديد السبب بدقة إلا بعد إجراء فحوصات، مثل: تخطيط كهربية القلب، وتصوير القلب بالموجات فوق الصوتية، والتصوير الشعاعي للصدر، وتحليل الدم.