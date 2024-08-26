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6 نصائح غذائية لتعزيز إنتاج فيتامين 'د' في الجسم

ن
تعبيرية
الإثنين، 26-08-2024 03:00 م

الوكيل الإخباري-   إن فيتامين "د" هو أحد العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم لبناء عظام صحية والحفاظ عليها، لأن الجسم لا يمكنه امتصاص الكالسيوم - المُكوِّن الرئيسي للعظام - إلا عند وجود فيتامين د.

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وبحسب ما ورد في تقرير نشره موقع صحيفة India Times، يمكن اتباع عدة نصائح غذائية لتحسين مستويات فيتامين د في الجسم، كما يلي:

 

 1. المأكولات البحرية
تشير التقارير إلى أن 100 غرام فقط من سمك السلمون المعلب يمكن أن توفر ما يصل إلى 386 وحدة دولية من فيتامين د.


2. الفطر
يعتبر الفطر أو عيش الغراب غنيًا بالبروتينات، لكن الأبحاث كشفت أنه يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا في استعادة مستويات فيتامين د.


3. منتجات الألبان
يساعد حليب البقر وبدائله مثل حليب الصويا واللوز والقنب في تعزيز مستويات فيتامين د بجسم الإنسان.

 

4. صفار البيض
تشير الأبحاث إلى أن صفار بيض الدجاج، الذي يتم تربيته في المراعي، يمكن أن يوفر كمية جيدة من فيتامين د.

 

5. المكملات الغذائية
يمكن للأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات فيتامين د أن يختاروا أيضًا المكملات الغذائية، لكن يجب مراعاة أن يتم وصفها وتحديد الجرعات بواسطة طبيب.

 

 6. أشعة الشمس
إن ضوء الشمس هو المصدر الأكثر تقليدية لفيتامين د، يساعد التعرض لأشعة الشمس لمدة 10 إلى 15 دقيقة يوميًا على إنتاج فيتامين د بشكل طبيعي.

 

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