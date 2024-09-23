 
الإثنين 2024-09-23 01:11 م
 
 

7 أطعمة قد تكون السبب وراء آلام ظهرك.. احذرها

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 23-09-2024 01:02 م

الوكيل الإخباري-   يعد ألم الظهر من المشاكل الصحية الشائعة التي يعاني منها الكثيرون، ويمكن أن تتسبب عوامل عديدة في زيادة حدة هذه الآلام، بما في ذلك النظام الغذائي، وهناك بعض الأطعمة التي قد تساهم في زيادة الالتهاب داخل الجسم وتفاقم آلام الظهر.

1. السكريات المضافة
تناول الأطعمة الغنية بالسكريات المضافة مثل الحلويات والمشروبات الغازية يمكن أن يزيد من الالتهابات في الجسم، وتسبب السكريات ارتفاعًا سريعًا في مستوى الجلوكوز في الدم، مما يحفز إنتاج مركبات التهابية تزيد من آلام الظهر، ويُنصح بالحد من تناول السكريات المكررة لتحسين صحة الظهر.

2. الأطعمة المقلية
الأطعمة المقلية مثل البطاطس المقلية والدجاج المقلي تحتوي على كميات كبيرة من الدهون غير الصحية التي تساهم في زيادة الالتهاب، وتؤدي الزيوت المهدرجة المستخدمة في القلي إلى تعزيز تراكم الدهون في الجسم، مما يزيد من الضغط على العمود الفقري ويزيد من حدة آلام الظهر.

3. الكربوهيدرات المكررة
الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الكربوهيدرات المكررة، مثل الخبز الأبيض والمعجنات، يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن وتفاقم آلام الظهر، وهذه الأطعمة تسبب ارتفاعًا سريعًا في مستوى السكر في الدم وتزيد من الالتهابات، مما يؤثر سلبًا على صحة العمود الفقري.

4. الملح الزائد
تناول كميات كبيرة من الملح يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم، مما يمكن أن يضغط على المفاصل والعضلات ويزيد من تورمها، مما يزيد من الشعور بالألم في الظهر، ولذلك فمن المهم تقليل استهلاك الملح وتجنب الأطعمة المالحة مثل الأطعمة المعلبة والمخللات للحفاظ على صحة الظهر.

5. اللحوم الحمراء المعالجة
اللحوم الحمراء المعالجة مثل النقانق واللانشون تحتوي على نسب عالية من الدهون المشبعة والمواد الحافظة، وهذه العناصر يمكن أن تزيد من الالتهاب في الجسم وتؤدي إلى تفاقم آلام الظهر، ويُفضل استبدال اللحوم الحمراء المعالجة بالخيارات الصحية مثل اللحوم الخالية من الدهون أو البروتينات النباتية.

6. الأطعمة المصنعة
الأطعمة المصنعة مثل الوجبات السريعة والوجبات المجمدة تحتوي على نسب عالية من المواد الحافظة، الملح، والسكريات المضافة، وهذه المكونات تزيد من احتمالية حدوث الالتهابات داخل الجسم، مما يزيد من آلام الظهر، ويُفضل تناول الأطعمة الطازجة وتجنب الوجبات المصنعة للحفاظ على صحة العمود الفقري.

7. المنتجات الغنية بالدهون المشبعة

اضافة اعلان


الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة، مثل الزبدة والجبن والوجبات السريعة، قد تؤدي إلى زيادة الالتهابات في الجسم وزيادة الوزن، مما يزيد من الضغط على العمود الفقري، ويؤدي ذلك إلى تفاقم آلام الظهر وجعلها أكثر شدة.

 
gnews

أحدث الأخبار

.

عربي ودولي أردوغان يعلق على العقوبات الأمريكية ضد تركيا

الهر وصاحبته

منوعات بعد شهرين على فقدانه.. عودة هر قطع 1200 كلم وحيداً

أرشيفية

أخبار محلية فلسطين: إعادة فتح معبر الكرامة مع الأردن أمام حركة الشحن

طائرة "سو-35" الروسية

عربي ودولي صحيفة أمريكية: مقاتلة "سو-35" الروسية قادرة على منافسة كل الطائرات الحربية الحديثة

تعبيرية

طب وصحة 7 أطعمة قد تكون السبب وراء آلام ظهرك.. احذرها

أحمد سعد

فن ومشاهير ماذا قال أحمد سعد عن سرقة مجوهراته في إيطاليا؟

جانب من منع الاحتلال لديبلوماسيين من دخول الحرم الإبراهيمي

فلسطين الاحتلال يمنع دبلوماسيين من دخول الحرم الإبراهيمي في الخليل

صواريخ روسية

عربي ودولي الدفاع الروسية: أوكرانيا خسرت 1.8 ألف جندي خلال آخر يوم



 


الأكثر مشاهدة