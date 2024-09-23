7 أطعمة قد تكون السبب وراء آلام ظهرك.. احذرها

1. السكريات المضافة
تناول الأطعمة الغنية بالسكريات المضافة مثل الحلويات والمشروبات الغازية يمكن أن يزيد من الالتهابات في الجسم، وتسبب السكريات ارتفاعًا سريعًا في مستوى الجلوكوز في الدم، مما يحفز إنتاج مركبات التهابية تزيد من آلام الظهر، ويُنصح بالحد من تناول السكريات المكررة لتحسين صحة الظهر.
2. الأطعمة المقلية
الأطعمة المقلية مثل البطاطس المقلية والدجاج المقلي تحتوي على كميات كبيرة من الدهون غير الصحية التي تساهم في زيادة الالتهاب، وتؤدي الزيوت المهدرجة المستخدمة في القلي إلى تعزيز تراكم الدهون في الجسم، مما يزيد من الضغط على العمود الفقري ويزيد من حدة آلام الظهر.
3. الكربوهيدرات المكررة
الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الكربوهيدرات المكررة، مثل الخبز الأبيض والمعجنات، يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن وتفاقم آلام الظهر، وهذه الأطعمة تسبب ارتفاعًا سريعًا في مستوى السكر في الدم وتزيد من الالتهابات، مما يؤثر سلبًا على صحة العمود الفقري.
4. الملح الزائد
تناول كميات كبيرة من الملح يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم، مما يمكن أن يضغط على المفاصل والعضلات ويزيد من تورمها، مما يزيد من الشعور بالألم في الظهر، ولذلك فمن المهم تقليل استهلاك الملح وتجنب الأطعمة المالحة مثل الأطعمة المعلبة والمخللات للحفاظ على صحة الظهر.
5. اللحوم الحمراء المعالجة
اللحوم الحمراء المعالجة مثل النقانق واللانشون تحتوي على نسب عالية من الدهون المشبعة والمواد الحافظة، وهذه العناصر يمكن أن تزيد من الالتهاب في الجسم وتؤدي إلى تفاقم آلام الظهر، ويُفضل استبدال اللحوم الحمراء المعالجة بالخيارات الصحية مثل اللحوم الخالية من الدهون أو البروتينات النباتية.
6. الأطعمة المصنعة
الأطعمة المصنعة مثل الوجبات السريعة والوجبات المجمدة تحتوي على نسب عالية من المواد الحافظة، الملح، والسكريات المضافة، وهذه المكونات تزيد من احتمالية حدوث الالتهابات داخل الجسم، مما يزيد من آلام الظهر، ويُفضل تناول الأطعمة الطازجة وتجنب الوجبات المصنعة للحفاظ على صحة العمود الفقري.
7. المنتجات الغنية بالدهون المشبعة
الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة، مثل الزبدة والجبن والوجبات السريعة، قد تؤدي إلى زيادة الالتهابات في الجسم وزيادة الوزن، مما يزيد من الضغط على العمود الفقري، ويؤدي ذلك إلى تفاقم آلام الظهر وجعلها أكثر شدة.
-
أخبار متعلقة
-
يهدد مرضى السكري.. إليك أعراض مرض قدم شاركوت
-
كيف تعرف أنك مصاب بعمى الألوان؟
-
لمحبي القهوة الصباحية.. احذر إضافة هذا المكون!
-
فائدة غير متوقعة لورق الجوافة.. تعرف عليها
-
7 أمور ستحصل لك إذا تناولت الملفوف يوميا
-
للوقاية من الجفاف.. 5 نصائح لمرضى النزلة المعوية
-
طبيب يحذر مرضى السكري من الإفراط في تناول سكر الدايت لهذا السبب
-
الكوليرا.. دليلك الشامل عن أسبابها وأعراضها وطرق علاجها