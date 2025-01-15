7 أطعمة ومشروبات يجب تجنبها في الشتاء للحفاظ على صحتك

الخضروات النيئة
رغم فوائدها الصحية، إلا أن الخضروات النيئة مثل الخيار والخس قد تبرد الجسم في فصل الشتاء، ما يؤدي إلى تقليل كفاءة الهضم. يُفضل تناولها مطهية أو على شكل شوربة خضار دافئة.
شرب الحليب البارد
الحليب البارد قد يتسبب في مشاكل بالجهاز التنفسي مثل السعال أو الاحتقان. من الأفضل تناوله دافئًا مع الكركم لتعزيز المناعة.
ماء جوز الهند
بينما يُعد ماء جوز الهند مرطبًا في الصيف، إلا أنه قد يُشعرك بالبرودة في الشتاء. يُفضل استبداله بمشروبات دافئة مثل الزنجبيل أو الأعشاب.
بعض الفواكه
بعض الفواكه قد تتسبب في اضطراب الهضم في الشتاء. يُفضل تناول الفواكه الموسمية مثل البرتقال والجوافة والتفاح.
الإفراط في الأطعمة المقلية
الأطعمة المقلية قد تؤدي إلى بطء الهضم وزيادة الوزن في الشتاء. يمكن استبدالها بالوجبات المخبوزة أو المقلية بالهواء.
الأطعمة المخمرة
المخللات وغيرها من الأطعمة المخمرة قد تزيد الحموضة في المعدة في الشتاء، مما يؤدي إلى الانتفاخ والشعور بعدم الراحة.
اللبن الرائب
رغم كونه شائعًا، إلا أن اللبن الرائب قد يزيد من أعراض البرد والسعال بسبب خصائصه المبردة. يمكن تناول الزبادي بدلًا منه أو إضافة بعض التوابل مثل الكمون.
مع بعض التعديلات البسيطة في اختيارات الطعام، يمكنك الحفاظ على صحتك ودعم جهازك المناعي خلال فصل الشتاء.
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