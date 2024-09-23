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7 أمور ستحصل لك إذا تناولت الملفوف يوميا

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 23-09-2024 08:05 ص

الوكيل الإخباري-   يعد الملفوف من الخضراوات المفيدة للجسم، لاحتوائه على فيتامين "كي" و"أ" و"سي" و"بي 9″، فضلا عن المغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم.

الأسباب التي تدفعك لتناول الملفوف بشكل يومي:

1- فقدان الوزن
يساعد تناول الملفوف -مع ممارسة التمارين الرياضية- في تخفيف الوزن لأنه من الخضر الغنية بالألياف، ويساعدك على أكل كمية أقل والشعور بالشبع.

2- تعزيز الطاقة في الجسم
إن الشعور بالتعب والكسل طوال الوقت قد يجعل المرء لا يقوم بأنشطته اليومية بشكل عادي، لذلك من شأن تناول الملفوف أن يساعد على تعزيز طاقتك؛ نظرا لأنه يحتوي على من المغنيسيوم والحديد، اللذين يساعدان على التخلص من التعب.

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3- صحة الأمعاء
إن وجود بعض المشاكل في الأمعاء يؤدي إلى الإصابة بالإسهال والتعب المستمر، لذلك من المستحسن إضافة الملفوف إلى نظامك الغذائي لكونه غنيا بالألياف.

4- تقليل أعراض نزلات البرد
يعد الملفوف من المنتجات التي يمكن أن تساعد في التخفيف من حدة نزلات البرد والتعامل معها لاحتوائه على فيتامين سي، الذي يرى البعض أنه قد يساعد في تخفيف أعراض نزلات البرد.

5- تخفيض مستوى الكوليسترول
يمثل ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم مشكلة خطيرة. وفي الوقت الراهن، يعاني كثير من الأشخاص من السمنة بسبب اتباع نظام غذائي غير صحي، مما قد يؤدي إلى الوفاة بسبب أمراض القلب.

 

6- تعزيز حاسة البصر
يحتوي الملفوف على العديد من العناصر الغذائية الأخرى مثل اللوتين وزياكسانثين، المعروفة بقدرتها على تقليل خطر الإصابة بالضمور البقعي وإعتام عدسة العين.

 

7- صحة القلب
يساعد فيتامين سي والبوتاسيوم الموجودان بالملفوف في محاربة لويحات الكوليسترول التي تتشكل في الشرايين.

 
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