7 طرق فعالة تساعدك على بناء الثقة مع طفلك

ووفقًا لموقع "The DIY Lighthouse"، فإن الاستماع الجيد للطفل لا يقتصر على سماع كلماته، بل يشجعه على مشاركة مشاعره ومشكلاته قبل تفاقمها.
وينصح الخبراء بعدد من الخطوات لتعزيز الحوار مع الأطفال، أبرزها: الترحيب بهم وإظهار الاهتمام، استخدام لغة جسد إيجابية، إبعاد المشتتات الإلكترونية، الاستماع بهدف الاحتواء لا تقديم الحلول الفورية، التعاطف مع مشاعرهم، طرح أسئلة مفتوحة تشجعهم على التعبير، والاعتماد على الحوار بدلًا من إلقاء المحاضرات.
وتسهم هذه الممارسات في بناء بيئة آمنة تمنح الطفل الثقة للتعبير عن نفسه وتعزز الروابط الأسرية.
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