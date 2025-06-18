7 عادات يومية تسبب تراكم دهون البطن.. تجنّبها

الوكيل الإخباري- يحاول الكثير من الأشخاص التخلص من دهون البطن باتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، إلا أن بعض العادات اليومية قد تعيق تحقيق هذا الهدف، حتى مع الجهود المبذولة.

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وفيما يلي، يستعرض موقع "الكونسلتو" أبرز 7 عادات تؤدي إلى زيادة الدهون في منطقة البطن، وفقًا لما نقله عن موقع Very Well Health:



1. تناول الطعام في وقت متأخر من الليل

تناول السعرات الحرارية ليلاً يزيد من احتمالية تخزينها على شكل دهون، خاصة في منطقة البطن، لذا يُفضل تناول العشاء مبكرًا لمنح الجسم فرصة لحرق الطاقة قبل النوم.



2. تجاهل التوتر

التوتر المزمن يرفع مستويات هرمون الكورتيزول، ما يعزز تراكم الدهون حول البطن. خذ فترات قصيرة للاسترخاء يوميًا باستخدام التنفس العميق أو تمارين خفيفة.



3. قلة الحركة

الجلوس لساعات طويلة دون نشاط بدني يقلل من حرق الدهون، ويرتبط بزيادة الوزن، لذا من المهم التحرك بانتظام خلال اليوم.



4. النوم غير الكافي

قلة النوم تؤثر على هرمونات الجوع والشهية، ما يزيد من الرغبة في تناول أطعمة غير صحية، ويقلل من قدرة الجسم على حرق الدهون.



5. إهمال صحة الأمعاء

النظام الغذائي الغني بالسكريات والدهون المشبعة يضعف البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يؤدي إلى الانتفاخ والتهاب وصعوبة في خسارة دهون البطن.



6. الإفراط في السكر المضاف

تناول كميات كبيرة من السكر، خاصة الفركتوز، يرهق الكبد ويحول الفائض إلى دهون متراكمة في البطن، كما يرتبط بأمراض الكبد والسكري.



7. تناول الكربوهيدرات المكررة

الإفراط في الخبز الأبيض والمعجنات يرفع سكر الدم سريعًا، يليه انخفاض حاد يدفع الجسم لتناول المزيد، ما يُفاقم تراكم الدهون. الأفضل استبدالها بالكربوهيدرات المعقدة كالحبوب الكاملة والخضروات.



نصيحة: التغيير البسيط في العادات اليومية يمكن أن يحدث فارقًا كبيرًا في خسارة دهون البطن بطريقة صحية وآمنة.