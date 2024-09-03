7 فوائد لأكل البيض يومياً

الوكيل الإخباري- لطالما كان البيض من العناصر الأساسية في قوائم الإفطار في جميع أنحاء العالم، فهو متعدد الاستخدامات، ولذيذ، ومغذٍّ للغاية.

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تُسهم سهولة طهي البيض في جعله خياراً شائعاً للعديد من الناس، حيث توجد طرق متنوعة لتحضيره حسب الذوق. لكن الاعتدال هو المفتاح عندما يتعلق الأمر بتناول البيض يومياً.



وبحسب "إن دي تي في"، يقترح خبراء الصحة أن تناول 1-2 بيضة يومياً هو الأمثل لمعظم الناس. تسمح هذه الكمية بجني الفوائد الغذائية للبيض دون تحميل الجسم بالكوليسترول أو غيره من المواد الضارة المحتملة نتيجة الإفراط في تناول البروتين، والتي قد تؤثر على الكلى.



توجد 7 فوائد صحية يجنيها الجسم من تناول البيض باعتدال كل يوم، وهي:

يبني العضلات.

يحافظ على السلامة العقلية.

يدعم صحة القلب.

يساعد على إنقاص الوزن.

يحسن الرؤية والإبصار.

يساعد على خفض ضغط الدم.

يزيد الكوليسترول الجيد.



تجعل هذه الأسباب البيض طعاماً مفضلاً لدى عشاق اللياقة البدنية، ومن يسعون إلى بناء العضلات أو إنقاص الوزن.



ويمتاز البيض بتركيبة رائعة من مضادات الأكسدة النادرة التي تعزز صحة العيون، وتقلل الالتهابات التي قد يتعرض لها القلب، وتحسن أداء الذاكرة والدماغ.