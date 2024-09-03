 
الثلاثاء 2024-09-03 12:38 م
 

 

7 فوائد لأكل البيض يومياً

تعبيربة
تعبيرية
الثلاثاء، 03-09-2024 12:10 م

الوكيل الإخباري-   لطالما كان البيض من العناصر الأساسية في قوائم الإفطار في جميع أنحاء العالم، فهو متعدد الاستخدامات، ولذيذ، ومغذٍّ للغاية.

اضافة اعلان


تُسهم سهولة طهي البيض في جعله خياراً شائعاً للعديد من الناس، حيث توجد طرق متنوعة لتحضيره حسب الذوق. لكن الاعتدال هو المفتاح عندما يتعلق الأمر بتناول البيض يومياً.


وبحسب "إن دي تي في"، يقترح خبراء الصحة أن تناول 1-2 بيضة يومياً هو الأمثل لمعظم الناس. تسمح هذه الكمية بجني الفوائد الغذائية للبيض دون تحميل الجسم بالكوليسترول أو غيره من المواد الضارة المحتملة نتيجة الإفراط في تناول البروتين، والتي قد تؤثر على الكلى.


توجد 7 فوائد صحية يجنيها الجسم من تناول البيض باعتدال كل يوم، وهي:
يبني العضلات.
يحافظ على السلامة العقلية.
يدعم صحة القلب.
يساعد على إنقاص الوزن.
يحسن الرؤية والإبصار.
يساعد على خفض ضغط الدم.
يزيد الكوليسترول الجيد.


تجعل هذه الأسباب البيض طعاماً مفضلاً لدى عشاق اللياقة البدنية، ومن يسعون إلى بناء العضلات أو إنقاص الوزن.


ويمتاز البيض بتركيبة رائعة من مضادات الأكسدة النادرة التي تعزز صحة العيون، وتقلل الالتهابات التي قد يتعرض لها القلب، وتحسن أداء الذاكرة والدماغ.

 

24

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة اختبار دم يتنبأ بأمراض القلب قبل 30 عاماً

غزة

فلسطين شهداء واصابات جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

شريهان

فن ومشاهير شريهان تعود بمسلسل جديد

تعبيرية

عربي ودولي 13 وفاة على الأقل جراء عاصفة مدارية تضرب الفلبين

تعبيرية

أخبار محلية عاجل إحالة شخص إلى المدعي العام بعد دعوته للتصويت العلني لأحد المرشحين

تعبيربة

طب وصحة 7 فوائد لأكل البيض يومياً

ى

أخبار الشركات سامسونج تعلن عن ميزات جديدة في تطبيق Samsung Food خلال معرض IFA 2024

من المصدر

عربي ودولي الإمارات.. عفو عام عن البنغاليين في "قضية التجمهر"



 


الأكثر مشاهدة