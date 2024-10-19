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7 مشروبات تخفض الكوليسترول قبل النوم

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 19-10-2024 11:14 ص

الوكيل الإخباري-   إذا كنت ترغب في خفض الكوليسترول الضار بالدم، احرص على تناول مجموعة من المشروبات قبل الخلود إلى النوم، لأنها فعالة في تقليل مستوياته بالجسم.

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مشروبات قبل النوم لخفض الكوليسترول
1- ماء الكركم

2- ماء الثوم

3- ماء الأرجونا

4- ماء التريفالا

5- عصير آملا

6- عصير الطماطم

7- شاي القرفة

 
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