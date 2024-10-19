7 مشروبات تخفض الكوليسترول قبل النوم

1- ماء الكركم
2- ماء الثوم
3- ماء الأرجونا
4- ماء التريفالا
5- عصير آملا
6- عصير الطماطم
7- شاي القرفة
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