7 مشروبات تخفض الكوليسترول قبل النوم

الوكيل الإخباري- إذا كنت ترغب في خفض الكوليسترول الضار بالدم، احرص على تناول مجموعة من المشروبات قبل الخلود إلى النوم، لأنها فعالة في تقليل مستوياته بالجسم.

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