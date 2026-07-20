7 مكونات صحية لتعزيز بروتين كوب القهوة

ومن أبرز هذه الإضافات: ببتيدات الكولاجين، وحليب الصويا أو الحليب البقري، ومسحوق البروتين، وزبدة الفول السوداني، والبيض، والجبن القريش، إذ توفر كميات متفاوتة من البروتين، إلى جانب عناصر غذائية وأحماض أمينية تدعم صحة العضلات.
ويُنصح باختيار الإضافة المناسبة بحسب الاحتياجات الغذائية، مع الحرص على تناول مصادر بروتين متكاملة للحصول على جميع الأحماض الأمينية الأساسية.
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