7 مكونات صحية لتعزيز بروتين كوب القهوة

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الوكيل الإخباري- تحتوي القهوة على كمية قليلة جدًا من البروتين، لكن يمكن زيادة قيمتها الغذائية بإضافة مكونات غنية به. اضافة اعلان





ومن أبرز هذه الإضافات: ببتيدات الكولاجين، وحليب الصويا أو الحليب البقري، ومسحوق البروتين، وزبدة الفول السوداني، والبيض، والجبن القريش، إذ توفر كميات متفاوتة من البروتين، إلى جانب عناصر غذائية وأحماض أمينية تدعم صحة العضلات.



ويُنصح باختيار الإضافة المناسبة بحسب الاحتياجات الغذائية، مع الحرص على تناول مصادر بروتين متكاملة للحصول على جميع الأحماض الأمينية الأساسية.





