7 وصفات تقليدية بسيطة لتخفيف آلام الحلق فورًا

يقدم الطب التقليدي مجموعة من العلاجات الطبيعية لتخفيف آلام الحلق وتعزيز الشفاء. وقد شارك الدكتور غانش تشودري، بكالوريوس الطب الجراحي التقليدي من الهند، سبعة علاجات فعّالة لتخفيف آلام الحلق بشكل فوري، كما ورد في تصريحاته لمجلة OnlyMyHealth المعنية بالصحة.
اخلطي نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ. تُعتبر الغرغرة بالماء المالح وسيلة فعالة لتقليل الالتهاب وتهدئة الحلق وإرخاء المخاط.
2- حليب الكركم
سخني كوبًا من الحليب وأضيفي إليه رشة من مسحوق الكركم. يُعرف الكركم بخصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للميكروبات، مما يساعد على تخفيف آلام الحلق وتعزيز جهاز المناعة.
3- شاي الأعشاب
حضري شاي أعشاب مثل العرقسوس أو الزنجبيل أو الريحان. تحتوي هذه الأنواع على خصائص مهدئة، مما يوفر راحة فعالة من عدم الراحة في الحلق.
4- العسل والزنجبيل
اخلطي ملعقة صغيرة من العسل مع عصير الزنجبيل الطازج المبشور. يمتاز العسل بخصائصه المضادة للبكتيريا، بينما يسهم الزنجبيل في تقليل الالتهاب وتخفيف آلام الحلق.
5- استنشاق البخار العشبي
أضيفي بضع قطرات من زيت الكافور أو النعناع الأساسي إلى الماء الساخن. يمكن أن يساعد استنشاق هذا البخار في فتح الممرات الأنفية وتقليل الاحتقان، مما يسهم في تخفيف آلام الحلق.
اغلي جذور العرقسوس في الماء لتحضير مغلي فعال. وفقًا لمجلة Plant، تمتلك جذور العرقسوس خصائص مغلفة تساعد على تغطية الحلق، مما يوفر راحة من التهيج والتهاب.
7- ضغط عشبي دافئ
اغمسي قطعة قماش نظيفة في شاي أعشاب دافئ أو ماء مالح، ثم ضعيها على الحلق. يمكن أن يساعد الضغط الدافئ في استرخاء عضلات الحلق، وتقليل الألم، وتحسين الدورة الدموية.
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