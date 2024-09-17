8 أعراض تكشف إصابتك بهذا المرض الخطير.. هل تعاني من الألم؟

الوكيل الإخباري- سرطان الأذن من المشاكل التي تقابل بعض الأشخاص، ويمكن التعرف عليه من الأعراض المزعجة التي تظهر على بعض الأشخاص، مما يثير القلق والتوتر خوفًا من تفاقم المشكلة وزيادة المضاعفات.



ما هو سرطان الأذن؟

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سرطان الأذن هو نوع من السرطان يؤثر على الأنسجة داخل أو حول الأذن، وعلى الرغم من أنه ليس شائعًا، إلا أنه يمكن أن يكون خطيرًا إذا لم يتم تشخيصه وعلاجه في وقت مبكر.



أنواع سرطان الأذن



يمكن أن يصيب السرطان أجزاء مختلفة من الأذن، بما في ذلك:



- الأذن الخارجية، حيث يتم تشخيصه بسرطان الجلد، وهو النوع الأكثر شيوعًا في هذه المنطقة.



- الأذن الوسطى، حيث يصيب السرطان الغدد التي تنتج شمع الأذن أو الأنسجة المبطنة للأذن الوسطى.



- الأذن الداخلية، ويتم تشخيصه بسرطان العصب السمعي، وهو نوع نادر من الأورام التي تنشأ في العصب الذي ينقل الأصوات إلى الدماغ.



أسباب سرطان الأذن

أثبتت نتائج العديد من الدراسات أن أسباب سرطان الأذن متعددة حيث تتضح في:



- التعرض المفرط لأشعة الشمس، خاصة دون حماية، و هو عامل خطر رئيسي لسرطان الجلد الذي يصيب الأذن الخارجية.



- التهاب مزمن في الأذن، وبالتالي زيادة خطر الإصابة بالسرطان.



- التدخين المستمر.



- بعض العوامل الوراثية.



أعراض سرطان الأذن

عادة ما تختلف الأعراض حسب نوع سرطان الأذن وموقعه، ولكن قد تشمل:



- ألم في الأذن.



- حكة في الأذن.



- إفرازات من الأذن.



- فقدان السمع.



- طنين في الأذن.



- كتلة أو تورم في الأذن.



- صعوبة في تحريك عضلات الوجه.



- الدوخة.



تشخيص سرطان الأذن

يمكن تشخيص سرطان الأذن من خلال العديد من الطرق من بينها:



- الفحص البدني للأذن بواسطة الطبيب المختص للبحث عن أي علامات غير طبيعية.



- الخضوع للفحص المجهري، حيث يتم أخذ عينة من الأنسجة المشبوهة وفحصها تحت المجهر لتحديد ما إذا كانت سرطانية أم لا.



- التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي لتقييم مدى انتشار السرطان.





علاج سرطان الأذن

يعتمد علاج سرطان الأذن على نوع السرطان ومدى انتشاره، وتتضح طرق العلاج في:



- الجراحة لإزالة الورم والأنسجة السرطانية المحيطة به.



- الخضوع للعلاج الإشعاعي لقتل الخلايا السرطانية.



- العلاج الكيميائي لاستخدام الأدوية لقتل الخلايا السرطانية.



- العلاج الموجه، حيث يستهدف هذا العلاج جينات أو بروتينات معينة في الخلايا السرطانية.



طرق الوقاية من سرطان الأذن

هناك العديد من الطرق التي يساعد اتباعها في تقليل فرص الإصابة بسرطان الأذن من بينها:



- الحماية من الشمس، من خلال ارتداء قبعة واسعة ونظارات شمسية واستخدام واقي الشمس.



- الابتعاد عن التدخين.



- إجراء فحوصات منتظمة للأذن، خاصة في حالة المعاناة من عوامل خطر.



- استشارة الطبيب المختص فور ملاحظة أي أعراض.