 
السبت 2024-07-27 09:50 ص
 
 

8 أعراض لاضطراب شد الشعر- احذر مضاعفاته

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 27-07-2024 09:15 ص

 

 الوكيل الاخباري- اضطراب شد الشعر أو نتفه من جذره حالة صحية أعراضها الرغبة الملحة في شد الشعر من الحاجبين أو الرموش أو فروة الرأس، وتفاقم هذه الحالة قد يؤدي إلى صلع فروة الرأس أو عدم وجود شعر بالرموش والحواجب.

 

 أعراض اضطراب شد الشعر


1- القلق والتوتر.

2- الشعور بالراحة النفسية عند شد الشعر.

3- مضغ الشعر.

4- فرك الشعر على الشفاة أو البشرة.

5- الشعور بالملل.

6- الرغبة في تخفيف التوتر.

7- التقلبات العاطفية.

8- الشعور بالراحة بعد شد الشعر.

ويعد اضطراب شد الشعر طويل المدى، ويمكن أن يؤدي لتغيرات هرمونية  وأعراض شد الشعر ونتفه قد تستمر لشهور وسنوات.

وعلى من تنتابه أعراض اضطراب شد الشعر أن يذهب للطبيب المعالج، في حالة عدم سيطرته على نفسه للتوقف عن نتف الشعر.

أسباب شد الشعر
لا يوجد سبب معين لاضطراب شد الشعر حتى الآن، ولكن أغلب النتائج تدل على أن هذا السلوك يدل على عوامل خطر مكتسبة.

عوامل الخطر

تزيد العوامل التالية من خطر الإصابة باضطراب شد الشعر:

1- عدم الرضا عن الشعر.

2- المشاكل النفسية المضطربة.

3- الوسواس القهري.

4- القلق والتوتر.

5- الملل.

مضاعفات شد الشعر


1- الشعور بالإحباط.

2- تراجع الثقة بالنفس.

3- مشاكل في الحياة الاجتماعية وبيئة العمل.

4- الصلع.

5- أضرار مرضية بفروة الرأس.

6- فقدان الوزن ومشاكل هضمية لمن يمضغ هذا الشعر بسبب حالته النفسية.

 

 الكونسلتو

كلمات مفتاحية
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين شهداء ومصابون شرقي خان يونس

مرصد الزلازل الاردني يوضح حول الزلزال الذي وقع بالقرب من السعودية

أخبار محلية مرصد الزلازل الاردني يوضح حول الزلزال الذي وقع بالقرب من السعودية

تعبيرية

عربي ودولي إصابة 5 أشخاص بحريق في عقارين في القاهرة

ممثل قطاع الصناعات الخشبيّة والأثاث في غرفة صناعة الأردنّ

اقتصاد محلي 57 % حصة قطاع الصناعات الخشبية والاثاث بالسوق المحلية





 


 



الأكثر مشاهدة