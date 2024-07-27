8 أعراض لاضطراب شد الشعر- احذر مضاعفاته

1- القلق والتوتر.
2- الشعور بالراحة النفسية عند شد الشعر.
3- مضغ الشعر.
4- فرك الشعر على الشفاة أو البشرة.
5- الشعور بالملل.
6- الرغبة في تخفيف التوتر.
7- التقلبات العاطفية.
8- الشعور بالراحة بعد شد الشعر.
ويعد اضطراب شد الشعر طويل المدى، ويمكن أن يؤدي لتغيرات هرمونية وأعراض شد الشعر ونتفه قد تستمر لشهور وسنوات.
وعلى من تنتابه أعراض اضطراب شد الشعر أن يذهب للطبيب المعالج، في حالة عدم سيطرته على نفسه للتوقف عن نتف الشعر.
أسباب شد الشعر
لا يوجد سبب معين لاضطراب شد الشعر حتى الآن، ولكن أغلب النتائج تدل على أن هذا السلوك يدل على عوامل خطر مكتسبة.
عوامل الخطر
تزيد العوامل التالية من خطر الإصابة باضطراب شد الشعر:
1- عدم الرضا عن الشعر.
2- المشاكل النفسية المضطربة.
3- الوسواس القهري.
4- القلق والتوتر.
5- الملل.
مضاعفات شد الشعر
1- الشعور بالإحباط.
2- تراجع الثقة بالنفس.
3- مشاكل في الحياة الاجتماعية وبيئة العمل.
4- الصلع.
5- أضرار مرضية بفروة الرأس.
6- فقدان الوزن ومشاكل هضمية لمن يمضغ هذا الشعر بسبب حالته النفسية.
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