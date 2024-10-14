8 أعشاب لتخفيف آلام الركبة

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الوكيل الإخباري- تعتبر خشونة الركبة من المشكلات الصحية المزعجة للإنسان، لأنها تجعله يواجه صعوبة كبيرة في ممارسة حياته بصورة طبيعية، بسبب شدة الألم. اضافة اعلان





أعشاب علاج خشونة الركبة

1- الثوم

يلعب الثوم دورًا كبيرًا في تخفيف أعراض خشونة الركبة، لاحتوائه على ثنائي كبريتيد الأليل، وهي مادة مضادة للالتهابات، تعمل على تقليل تأثير السيتوكينات على المفاصل.



2- الزنجبيل

يتميز الزنجبيل بخصائصه المضادة للالتهابات، كما يساعد على تقليل الليكوترين والبروستاجلاندين، وهما مركبات تزيد من الشعور بألم الركبة عند مرضى الخشونة.



3- الصبار

للصبار تأثيرات إيجابية على مرضى الخشونة، حيث يساعد الاستخدام الموضعي للمادة الهلامية المستخلصة منه على تخفيف ألم مفصل الركبة بفعالية كبيرة، بفضل خصائصها المضادة للالتهابات.



4- الكركم

يمكن لمرضى الخشونة التغلب على آلام الركبة عن طريق تناول الكركم كمشروب أو إضافته إلى الطعام مع التوابل الأخرى، لغناه بمادة الكركمين، التي تغني عن المسكنات، نظرًا لخصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات.



5- الكينا

في دراسة سابقة، وجد الباحثون أن مستخلص أوراق الكينا ساهم في تخفيف آلام المفاصل لدى مرضى خشونة الركبة، لاحتوائه على العديد من مضادات الأكسدة، مثل الفلافونويدات، التي تساهم في خفض مستويات الإنترلوكين 6 المسبب للالتهاب بالجسم، وتثبيط عامل نخر الورم ألفا المرتبط بالروماتويد.



6- القرفة

تشتهر القرفة بقدرتها على ضبط سكر الدم لدى مرضى السكري، لكنها تساعد أيضًا على تخفيف آلام خشونة الركبة، لاحتوائها على مضادات الأكسدة، فضلًا عن الخصائص المضادة للالتهابات التي تتمتع بها.



7- الشاي الأخضر

فقدان الوزن ليس الفائدة الوحيدة للشاي الأخضر، بل يساهم أيضًا في تقليل الآلام المصاحبة لخشونة الركبة، لاحتوائه على البوليفينول، وهي مركبات مضادة للأكسدة تحمي المفاصل من الالتهابات.



وكشفت دراسة سابقة أن الشاي الأخضر يحتوي على مضادات التهاب أكثر فعالية من الشاي الأسود.



8- الفلفل الأسود

يحتوي الفلفل الأسود على البيبيرين، وهو حمض أظهر فعالية كبيرة في محاربة التهاب المفاصل وتقليل تورم الركبة وتخفيف آلامها وتثبيط عملية إنتاج السيتوكينات لدى عينة من الحيوانات في إحدى الدراسات.