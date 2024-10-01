8 فوائد لا تتوقعها لشرب اليانسون على الريق

فوائد شرب اليانسون على الريق
يقدم اليانسون العديد من الفوائد الصحية للجسم عند تناوله على الريق بشكل منتظم حيث تتضح في:
- تعزيز صحة الجهاز الهضمي من خلال تخفيف الأعراض المزعجة، مثل عسر الهضم، الانتفاخ، الغازات، وبالتالي تعزيز عملية الهضم.
- تهدئة الجهاز التنفسي، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من السعال واحتقان الحلق، بالإضافة إلى أنه يساعد على طرد البلغم من الجسم.
- تقليل الالتهابات التي تصيب الجسم، وذلك لأن اليانسون يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، مما قد يساعد في تخفيف آلام المفاصل والعضلات.
- دعم صحة القلب، حيث يساعد اليانسون على خفض ضغط الدم والكوليسترول الضار، وبالتالي حماية صحة القلب.
- تقوية الجهاز المناعي بالجسم، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بالأمراض.
- تخفيف أعراض الدورة الشهرية المزعجة عند النساء وزيادة إدرار الحليب عند المرضعات.
- تحسين صحة الفم والأسنان، لأنه يساعد في مكافحة البكتيريا الضارة في الفم ويحافظ على صحة اللثة.
- علاج مشاكل الجلد، مثل حب الشباب والأكزيما، خاصة إذا تم الانتظام على تناوله.
طريقة تحضير مشروب اليانسون
يفضل وضع ملعقة صغيرة من بذور اليانسون في كوب ثم وضع الماء المغلي فوقه وتركه لمدة تتراوح بين 10-15 دقيقة، ثم يتم تصفية هذا الخليط جيدًا ويتم إضافة العسل أو الليمون حسب الرغبة لتحسين الطعم ثم يتم تناوله دافئًا.
نصائح قبل تناول اليانسون على الريق
هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها قبل البدء في تناول اليانسون على الريق يوميًا من بينها:
- استشارة الطبيب المختص قبل شرب اليانسون بالنسبة للحامل والمرضعة.
- لا يفضل تناول اليانسون بانتظام في حالة تناول بعض الأدوية لأنه يتفاعل معها.
- لا ينصح بزيادة كمية اليانسون التي يتم تناولها لأن الإفراط بها قد يعطي نتائج عكسية.
- التأكد أولًا من عدم المعاناة من حساسية ضد اليانسون للحد من الآثار الجانبية المزعجة لها.
-
أخبار متعلقة
-
احذر.. طهي الدجاج المجمد في المقلاة الهوائية يصيبك بمرض خطير
-
عرض شائع يشير إلى الإصابة بهذا المرض الخطير.. احذره
-
الرجال أكثر تعرضا للفصام من النساء.. وهذا أحدث دواء لعلاجه
-
لسد الشهية..4 أنواع من الشاي تناولها في الرجيم
-
هذه علامات خفية على فساد الحمص
-
3 فناجين قهوة يومياً تحميك من مرض قاتل
-
تحذير.. هذه الفئات ممنوعة من تناول كبيس الزيتون
-
بدانة الأم قبل الحمل خطر على الصحة العقلية للطفل