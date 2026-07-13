95% ماء.. هذا ما يقدمه الخيار لصحتك

الوكيل الإخباري- يُعد الخيار من الخضروات الغنية بالماء، إذ يحتوي على نحو 95% من السوائل، ما يجعله خيارًا مناسبًا لدعم ترطيب الجسم، خاصة في الطقس الحار أو أثناء ممارسة النشاط البدني.



وتؤكد أخصائية تغذية أنه لا يوجد وقت محدد يُعد الأفضل لتناول الخيار، إذ يمكن الاستفادة من فوائده في أي وقت ضمن نظام غذائي متوازن.



كما يساهم الخيار في تحسين صحة الجهاز الهضمي بفضل احتوائه على الماء والألياف، ما يساعد على تسهيل حركة الأمعاء وتقليل خطر الإمساك.

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