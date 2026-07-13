95% ماء.. هذا ما يقدمه الخيار لصحتك

وتؤكد أخصائية تغذية أنه لا يوجد وقت محدد يُعد الأفضل لتناول الخيار، إذ يمكن الاستفادة من فوائده في أي وقت ضمن نظام غذائي متوازن.
كما يساهم الخيار في تحسين صحة الجهاز الهضمي بفضل احتوائه على الماء والألياف، ما يساعد على تسهيل حركة الأمعاء وتقليل خطر الإمساك.
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