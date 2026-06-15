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أطعمة غنية بالبوتاسيوم قد تمنحكم نومًا أفضل.. ما هي؟

أطعمة غنية بالبوتاسيوم قد تمنحكم نومًا أفضل.. ما هي؟
ارشيفية
 
الإثنين، 15-06-2026 06:57 م
الوكيل الإخباري-   كشفت أبحاث حديثة أن تناول أطعمة غنية بالبوتاسيوم ضمن وجبة العشاء قد يساهم في تحسين جودة النوم وتقليل أعراض الأرق، في وقت يعاني فيه ملايين الأشخاص حول العالم من اضطرابات النوم المزمنة.اضافة اعلان


وأظهرت دراسة يابانية حديثة وجود ارتباط بين تناول البوتاسيوم وانخفاض معدلات الأرق، لا سيما عند استهلاكه خلال وجبة العشاء. كما أن العديد من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم تحتوي أيضاً على عناصر غذائية مهمة، مثل المغنيسيوم، المعروف بدوره في دعم النوم الصحي.

ومن أبرز المصادر الغذائية الغنية بالبوتاسيوم: السبانخ، والبطاطا الحلوة، والموز، والأفوكادو، والبقوليات، والحمضيات، والسلمون، والمكسرات، والبذور، والزبادي.

ويؤكد المختصون أن الحصول على البوتاسيوم من الغذاء يُعد الخيار الأفضل لمعظم البالغين بدلاً من اللجوء إلى المكملات الغذائية، مع أهمية تناول وجبة عشاء متوازنة قبل النوم بعدة ساعات لتجنب اضطرابات الجهاز الهضمي التي قد تؤثر سلباً في جودة النوم.
 
 


gnews

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