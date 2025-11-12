الأربعاء 2025-11-12 01:34 م
 

السيدة نوال أديب وهبة في ذمة الله

إنا لله وإنا إليه راجعون
انا لله وانا اليه راجعون
 
   ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))

بمزيد من الحزن و الأسى، ينعي آل وهبة وآل أبو العافية في الأردن و فلسطين و المهجر المرحومة بإذنه تعالى: نوال أديب وهبة أرملة المرحوم الدكتور وليد درويش أبو العافية
والدة كل من خالد زوجته لبنى الابيض ورائد وجدة وليد وفرح.


شقيقة كل من المرحومة نبيلة و المرحوم نزيه واللواء المتقاعد نائل و المرحوم نبيل و نبيهة

التي وافتها المنية صباح اليوم الأربعاء ٢٠٢٥/١١/١٢ عن شيخوخة صالحة


ستقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر اليوم في مسجد مقبرة سحاب الإسلامية والدفن في مقبرة العائلة  .


سيكون بيت الأجر في قاعات مسجد سيدو الكردي بعد الدفن مباشرة و لغاية الساعة التاسعة مساءً و يومي الخميس و الجمعة من الساعة ٤ إلى الساعة التاسعة مساءً .


لله ما أخذ و لله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار

 
 
