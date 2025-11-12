السيدة نوال أديب وهبة في ذمة الله

بمزيد من الحزن و الأسى، ينعي آل وهبة وآل أبو العافية في الأردن و فلسطين و المهجر المرحومة بإذنه تعالى: نوال أديب وهبة أرملة المرحوم الدكتور وليد درويش أبو العافية
والدة كل من خالد زوجته لبنى الابيض ورائد وجدة وليد وفرح.
شقيقة كل من المرحومة نبيلة و المرحوم نزيه واللواء المتقاعد نائل و المرحوم نبيل و نبيهة
التي وافتها المنية صباح اليوم الأربعاء ٢٠٢٥/١١/١٢ عن شيخوخة صالحة
ستقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر اليوم في مسجد مقبرة سحاب الإسلامية والدفن في مقبرة العائلة .
سيكون بيت الأجر في قاعات مسجد سيدو الكردي بعد الدفن مباشرة و لغاية الساعة التاسعة مساءً و يومي الخميس و الجمعة من الساعة ٤ إلى الساعة التاسعة مساءً .
لله ما أخذ و لله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار
-
أخبار متعلقة
-
والد المعلمة نسيبة جعفر الصرايرة في ذمة الله
-
البوتاس العربية تنعى أحد مؤسسيها المهندس ناصر توفيق السعدون
-
رئيس هيئة الاركان المشتركة ينعى اللواء مدفعي متقاعد عصام الجندي
-
والد الزميل محمد حجات في ذمة الله
-
المهندس هاني إبراهيم حقي (أبو إبراهيم) في ذمة الله
-
والدة الدكتور منذر الحوارات في ذمة الله
-
النائب الكابتن زهير محمد الخشمان يعزي الصحفي انس صويلح
-
حزن في لواء عين الباشا بعد وفاة الشاب أوس الخرابشة بحادث مؤسف