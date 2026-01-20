عبدالله علي المصري في ذمة الله

سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جنّاته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
-
أخبار متعلقة
-
وفاة الحاجة عائشة قويدر ملكاوي " أم أنور"
-
والد العميد المتقاعد عبد الكريم حمدان أبو ليمون في ذمة الله
-
شكر على تعازٍ بوفاة شقيقة رئيس الديوان الملكي الهاشمي
-
آل جرار وآل ناصر وآل بينو ينعون وفاة منتصر أحمد جرار
-
شقيقة معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي في ذمة الله
-
شكر على تعاز
-
اعلان تفاصيل دفن وعزاء رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب
-
رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب في ذمة الله