عبدالله علي المصري في ذمة الله

04:19 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/761680 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- يتقدّم المحامي محمد العزّة، المستشار القانوني لمدرسة منارة الأندلس، بخالص مشاعر العزاء وصادق المواساة إلى الدكتور عبد المجيد علي المصري، رئيس مجلس إدارة شركة سرقسطه ومدارس منارة الأندلس، بوفاة شقيقه عبدالله. اضافة اعلان





سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جنّاته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون.

تم نسخ الرابط





