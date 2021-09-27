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الإثنين، 27-09-2021 09:35 م

أسباب التهاب الغدة الدرقية بعد الولادة

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الوكيل الإخباري - الغدة الدرقية غدة صغيرة توجد في مقدمة رقبتك، وتفرز هرمونًا مسؤولًا عن كثير من العمليات الحيوية داخل جسمك، إذ إن له دور كبير في تنظيم مستوى طاقتك، بعض النساء "تقريبًا 3%" يعانين التهابًا في الغدة الدرقية بعد الولادة، وتظهر عليهم أعراض شديدة الإزعاج، وتشخيص الأمر ليس يسيرًا، إذ إن أحيانًا يُخلط بين الأعراض والإرهاق والاكتئاب المصاحبين للولادة .

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أسباب التهاب الغدة الدرقية بعد الولادة

 

1 - مصابة بمرض مناعي.

2 - مصابة بالسكري من النوع الأول.

3 - لديكِ تاريخ للإصابة بالتهاب الغدة الدرقية بعد الولادة.

4 - لديكِ ارتفاع في مستوى الأجسام المضادة للغدة الدرقية في دمك.

5 - لديكِ تاريخ مرضي مع الغدة الدرقية.

6 - لدى أسرتك تاريخ مرضي مع الغدة الدرقية.

 

المصدر - سوبر ماما 

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