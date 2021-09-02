أسباب الصفراء عند الأطفال وكيفية علاجها

الوكيل الإخباري - يصاب عدد كبير من حديثي الولادة بمرض الصفراء الذي يتمثل في حدوث تغير في لون الجلد والعين نتيجة ارتفاع نسبة مادة اليرقان، بسبب عدم قدرة الكبد على تنقية هذه المادة.





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علاج الصفراء عند حديثي الولادة

1 - التغذية المكثفة للرضيع: بتكثيف عدد الرضعات أو حليب الأطفال، ما يؤدي إلى زيادة إخراج الرضيع، ليتخلص من مادة اليرقان، وإذا كان الرضيع يعاني من مشاكل مرتبطة بالرضاعة، يمكن إطعامه حليب الأم أو حليب الأطفال من خلال زجاجة الرضاعة.

2 - العلاج الضوئي: بتعريض الرضيع لأشعة خضراء مائلة للزرقة، حتى يمتص جسمه هذه الأشعة، ويتخلص من مادة اليرقان خلال البول.

3 - الحقن الوريدي: عندما تختلف فصيلة دم الأم عن الرضيع، يعطي الطبيب للرضيع بروتين الدم من خلال الحقن الوريدي لعلاج تكسر كرات الدم الحمراء.

4 - نقل الدم: إذا لم يتحسن الرضيع من مرض الصفراء، قد يضطر الطبيب إلى نقل الدم له، وفي هذه الحالة، يبقى في العناية المركزة لحديثي الولادة، ولحسن الحظ نادرًا ما تتطور الصفراء إلى هذا الحد.

مدة الصفراء عند حديثي الولادة



نسبة الصفراء المتوسطة عادة ما يتعافى منها الرضع خلال أسبوع أو أسبوعين بعد الولادة، ويوجد عدد من العوامل التي تتحكم في وقت العلاج، وهي سبب الصفراء، نسبة مادة اليرقان، عمر الرضيع، أما بالنسبة للصفراء الشديدة فتستمر ثلاثة أسابيع أو أكثر.



أسباب مرض الصفراء

1 - عدم اكتمال الكبد لأداء وظيفتها كما ينبغي. الولادة المبكرة.

2 - المشكلات الصحية المتعلقة بالدم، مثل تجلط الدم.

3 - اختلاف فصائل الدم بين الأم وطفلها، مما قد يؤدي إلى تكوين الأم أجسامًا مضادة تهاجم كرات الدم الحمراء لدى طفلها.

4 - المشكلات الجينية المتعلقة بسرعة تكسر كرات الدم الحمراء.

5 - لا يتناول القدر الكافي من حليب الأم، أو أن هناك ما يسبب الصفراء في هذا الحليب.

6 - الصفراء المرتبطة بالرضاعة الطبيعية للطفل، إذ تمنع الرضاعة الطبيعية الكبد من التخلص السريع من مادة اليرقان، وتظهر هذه النوعية بعد الأسبوع الأول من الولادة، وتتحسن نسبة اليرقان في الفترة من ثلاثة أسابيع إلى 12 أسبوعًا.



أعراض الصفراء عند الأطفال حديثي الولادة

1 - القيء.

2 - الخمول.

3 - البكاء بنبرة صوت مرتفعة.

4 - عدم الرغبة في الرضاعة.

5 - السخونة.

6 - البول الداكن أو البراز الخفيف.

المصدر - سوبر ماما