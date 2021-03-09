الثلاثاء 09-03-2021
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الثلاثاء، 09-03-2021 11:58 ص

أسباب للقلق تختبئ في منزلك.. تخلّص منها

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الوكيل الاخباري - نشعر أحياناً بالقلق دون سبب واضح يدعو لذلك. إلا أن الخبراء يرون أن بعض العوامل التي تؤدي إلى القلق تختبئ في المنزل، ومن أبرزها وضع ميزان (لقياس الوزن) في مكان ظاهر في إحدى الغرف، مما يعني أنه يجب التأكد من عدم زيادة الوزن باستمرار. ومع مرور الوقت قد يولّد هذا النهج المشاعر المزعجة وفي مقدّمها القلق والتوتر الحاد. وللتخلّص من هذا، من الضروري وضع هذا الجهاز في مكان غير ظاهر للعيان.

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كذلك أشارت دراسة حديثة إلى أن المعاناة من هذه المشكلة قد تظهر في حال وجود مرآة في مكان يمكن الوصول إليه بسهولة. فهذا أيضاً يدفع إلى الوقوف أمامها والنظر إلى الشكل مرات عدة، ما يؤدي إلى تنبّه الشخص إلى العيوب، ويشعر بالتوتر مع مرور الوقت. ولهذا من المهم أن توضع المرآة في مكان لا ندخله مراراً خلال النهار مثل غرفة النوم.

 

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