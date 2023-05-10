أعراض الارتجاع المعدي المريئي لدى الأطفال

الوكيل الإخباري- قال الدكتور هيرمان جوزيف كال إن الارتجاع المعدي المريئي يعني ارتداد حمض المعدة إلى المريء بشكل مستمر، ما قد يتسبب في التهاب طويل الأمد، وتغيرات وتندبات.



وأوضح أن أعراضه لدى الرضع تتمثل في التمدد عند الرضاعة، والأرق، ونقص الوزن، ورفض تناول الطعام، ويمكن مواجهته بوجبات أصغر، وبزيادة كثافة الطعام، ونظام غذائي خاص.

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وعند الأطفالتكون أعراضه حُرقة المعدة، وألم خلف عظم ،القفص الصدري.ويمكن مواجهته بتجنب الوجبات عالية السعرات الحرارية، والدسمة والمتأخرة.



وإذا لم تفلح هذه التدابير، يجب استشارة الطبيب للعلاج بالأدوية التي تمنع ارتداد حمض المعدة إلى المريء. وفي الحالات الخطيرة، يمكن اللجوء إلى الجراحة.

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