أعراض سرطان الأنف وطرق علاجه

الوكيل الإخباري - سرطان الأنف وفقاً لمركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، يبدأ في تجويف الأنف أو الجيوب الأنفية، وينتشر أحياناً إلى العقد الليمفاوية في الرأس، وهو مرض سرطاني له أسباب واعراض، من المهم الاطلاع عليها تجنباً للمضاعفات التي تؤثر على حاسة الشم، أو الجهاز التنفسي ككل.





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هنالك علامات أولية تظهر على مرضى سرطان الأنف في بداية الإصابة، وهي:



1 - الشعور بشكل مستمر بانسداد الأنف، ويكون الانسداد في جانب واحد.

2 - الإصابة بنزيف الأنف بدون سبب.

3 - ضعف حاسة الشم.

4 - صداع الرأس المتكرر.

5 - كثرة المخاط من الأنف.

6 - تصريف المخاط في الجزء الخلفي من الأنف والحلق.

أما في الحالات المتقدمة فتكون الأعراض كالتالي:

1 - حدوث ألم شديد في الوجه في أعلى الخد.

2 - حدوث الم شديد في الأذن التي في نفس الجانب المصاب.

3 - خدر في الوجه.

4 - ظهور أورام في الوجه في مناطق الجيوب الأنفية.

5 - ظهور تورم في الغدد اللمفاوية في الرقبة.

6 - مشاكل في الرؤية.

7 - انتفاخ العيون بشكل مستمر.

علاج سرطان الأنف

بعد تشخيص سرطان الأنف عن طريق الأشعة المقطعية، والمنظار والرنين المغناطيسي، وتحليل عينات الورم وتحليل الدم، يكون العلاج حسب مكان الورم، ومدى انتشاره ومدة الإصابة وحالة المريض وعمره، والعلاج في الغالب، أحد الطرق التالية:



1 - استئصال الورم عن طريق الجراحة.

2 - الخضوع للعلاج الكيماوي والإشعاعي.



ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.

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