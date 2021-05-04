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الثلاثاء، 04-05-2021 12:42 م

أعراض شائعة قد تدل على سرطان الدم!

السرطان


الوكيل الاخباري - يعتبر سرطان الدم من الأمراض شائعة الانتشار في العالم. وعادةً ما تظهر الحالة الحادّة منه من دون أعراض واضحة، مما يؤدي إلى تدهور الحالة الصحية العامة بسرعة.

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ورغم هذا، قد يؤدي تراجع عدد الكريات الحمراء في هذه الحالة إلى حدوث بعض الأعراض، ومنها:

- شحوب لون البشرة.

- عدم القدرة على التقاط الأنفاس.

- الإحساس بالتعب غير المبرر.

- تسارع عدد ضربات القلب.


كما يمكن أن يسبّب تراجع نسبة صفائح الدم إلى النزف على مستوى اللثة والأسنان، وإلى ظهور الندبات ذات اللون الأزرق. كذلك يمكن المعاناة في هذه الحالة من الالتهابات المتكررة بسبب ضعف نشاط كريات الدم البيضاء.

وفي هذا السياق، أشارت جمعية السرطان الكندية في تقرير لها إلى أن بعض الالتهابات يمكن أن تؤدي إلى ظهور أعراض مماثلة، ولهذا نصحوا بضرورة استشارة الطبيب فوراً من أجل التمييز بين الحالتين.

 

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