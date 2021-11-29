أعراض يجب ملاحظتها تؤكد الإصابة بمرض الباركنسون

الوكيل الإخباري - أكدت جمعية باركنسون في المملكة المتحدة أن أغلب المصابين بهذا المرض المزعج والخطير يعانون من مشاكل في العين وقد يعاني البعض من تعذر أداء الجفن، والذي يحدث عندما تواجه العضلات التي تفتح الجفون صعوبة في الفتح، ويمكن أن يحدث هذا غالبا أثناء الكلام.



وأوضحت الجمعية الخيرية أنه في بعض الأحيان قد تغلق الجفون تماما وتمنع الإنسان من الرؤية بشكل صحيح، وفي الحالات الخفيفة من تعذر الأداء في الجفن، قد يساعد فرك الجفون برقة، كما تتضمن الأعراض صعوبة في تحريك العينين، والتي قد تكون أكثر وضوحا عند النظر إلى الأشياء سريعة الحركة، وعدم وضوح الرؤية الذي يمكن أن يكون ناجما عن صعوبة تحريك العينين.



ولفتت الجمعية الى انه يمكن ملاحظة هذه الأعراض التي تحدث في العيون للمساعدة في التشخيص المبكر للمرض لتلقي العلاج والمشورة المناسبين فيما يتعلق بالرعاية بشكل سريع مما يحميهم من التعرض للمضاعفات الخطيرة.



كذلك قد تحدث صعوبة في الرؤية في مستويات الإضاءة المنخفضة، وقد لا تتمكن أيضا من تحديد شكل الأشياء بوضوح، مثل جسم فاتح اللون على خلفية فاتحة، وقد يؤثر هذا على قراءة الأحرف الصغيرة.

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وذكرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن هناك ثلاثة أعراض رئيسية لمرضى الباركنسون، وهي الاهتزاز لا إرادي لأجزاء معينة من الجسم، وحركة بطيئة، وتيبس العضلات وعدم مرونتها، وتبدأ الأعراض لدى معظم المصابين بمرض باركنسون في الظهور عند بلوغهم سن الخمسين، وهناك العديد من الأعراض والعلامات التي يجب الانتباه إليها.

المصدر - لها

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